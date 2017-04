Die Echtzeitstrategie-Fans unter uns kommen derzeit voll auf ihre Kosten - fast schon wie damals in den Neunzigern, der goldenen Ära des Genres! Nachdem Creative Assembly in Zusammenarbeit mit 343 Industries die Hobby-Generäle mit dem leicht zugänglichen Halo Wars 2 begeisterte, folgt nun - etwa einen Monat später - Warhammer 40.000: Dawn of War 3. Hinter dem etwas sperrigen Titel versteckt sich das neue und sehnlichst erwartete Echtzeitstrategie-Spiel von Relic Entertainment. Die Kanadier sind wohl am besten durch die Company of Heroes-Reihe bekannt, deren Ableger das Genre dank der deckungslastigen Gefechte richtig voranbrachten. Doch für die epischen Schlachten zwischen den Eldar, Space Marines und Orks haben sich die Entwickler ein anderes Motto als noch für die Zweite-Weltkriegs-Gefechte ausgedacht: Es soll wieder zurück zu den Wurzeln gehen.

Dawn of War 3 im Test: Back to the Roots

Im Gegensatz zu den anderen Echtzeitstrategie-Spielen von Relic Entertainment verzichtet Dawn of War 3 auf eine Deckungsmechanik. Jedoch finden die Truppen unter Energiekuppeln Schutz vor feindlichen Schüssen. Quelle: PC Games Was das bedeutet? Dawn of War 3 verzichtet auf einige der typischen Taktik-Elemente wie zum Beispiel die Deckung, bietet dafür Schlachten mit relativ vielen statt einer Handvoll Einheiten an und lässt uns obendrein endlich wieder das machen, wofür Echtzeitstrategie-Spiele in den Neunzigern bekannt und beliebt waren: eine richtige Basis errichten. Ob die Neuausrichtung der Serie so gut wie gedacht funktioniert und wie gelungen die aufwendig inszenierte Kampagne ist, wollen wir auf den folgenden Seiten klären. Auch auf den Mehrspielermodus gehen wir ein, jedoch können wir für die Multiplayer-Partien noch keine Wertung geben, da wir eine Test-Fassung drei Wochen vor dem Erscheinungstermin gespielt und so noch keine Erfahrungen unter echten Live-Bedingungen gesammelt haben.

Der Mehrspielermodus: Elite-Kämpfer entscheiden über Sieg oder Niederlage

Obwohl die Einzelspielerkampagne aufwendig inszeniert ist und viel Abwechslung bietet, dient sie am Ende nur zur Vorbereitung auf den Mehrspielermodus. Warum? Weil wir in den Missionen sogenannte Schädel sammeln, mit denen wir die immens wichtigen Eliten für die Multiplayer-Partien freischalten.

Der imperiale Ritter kann eine Basis fast im Alleingang auseinandernehmen. Quelle: PC Games Wie bereits im Falle von Company of Heroes 2 kommt Dawn of War 3 erst im Mehrspielermodus so richtig in Fahrt. Hier muss man sich nicht mit den recht einfachen KI-Schergen und den automatisch spawnenden Gegnern herumschlagen, sondern in Partien mit bis zu sechs Spielern immer wieder unterschiedlichen Strategien und Taktiken entwickeln. Dabei kann man die Gefechte unserer bisherigen Erfahrung nach in zwei Teile aufteilen. Am Anfang einer Partie gilt es, möglichst viele Ressourcenpunkte zu besetzen, damit man genügend Strom und Energie für das Anheuern von Truppen und das Bauen der wichtigsten Gebäude bekommt. Anschließend sollte man auch zusehen, dass man einen Elite-Ressourcenpunkt für sich beansprucht und zudem auch gegen feindliche Attacken mit den herkömmlichen Einheiten verteidigt. Wenn man dann genügend Punkte eingesammelt hat und einen der drei Elite-Krieger aufs Feld ordern kann, geht es in die nächste Phase der Schlacht. Dann sollte man zusehen, dass man mit den sehr kräftigen Helden den feindlichen Energiekern ausschaltet, damit man die Partie gewinnt. Das alles klingt in der Theorie natürlich ziemlich einfach, jedoch sollte man bedenken, dass die Gegner genau das Gleiche versuchen und oft noch auf hinterlistige Taktiken wie etwa die Verwendung von unsichtbaren Einheiten setzen. Uns haben die bisher gespielten Partien jedenfalls richtig Laune gemacht und dank der großen Anzahl an freischaltbaren Elite-Kriegern dürfte es auch genügend Motivation zum Weiterspielen geben, obwohl man hin und wieder mehrere Partien hintereinander verliert. Die Super-Einheiten haben - ähnlich wie die normalen Truppen - nicht nur ihre Stärken und Schwächen nach dem üblichen ­Schere-Stein-Papier-Prinzip, sondern können mit ihren Spezialfertigkeiten für grundlegend andere Taktiken sorgen. Was uns aber in der Test-Fassung noch ein wenig gestört hat: Insgesamt waren die Elite-Truppen fast alleine spielentscheidend. Ebenso sollte Relic für die Zukunft die Auswahl an Multiplayer-Maps ein wenig aufstocken. Die aktuell acht Stück dürfte man bereits nach wenigen Wochen in- und auswendig kennen.

Dawn of War 3 im Test: Epische Kampagne

Insgesamt umfasst die Kampagne 17 ziemlich lange Missionen. Das ist im Vergleich zu Halo Wars 2 ein wenig mehr und auch deren Spielzeit ist mit fast 20 Stunden deutlich länger. Doch Quantität ist nicht alles, viel wichtiger ist natürlich die Qualität. Hier müssen wir sagen, dass Relic zwar eine gute Arbeit mit der Kampagne abliefert, aber sich am Ende auch einige Lücken und Schwächen leistet.

Doch der Reihe nach: In den 17 Missionen übernehmen wir nacheinander die Kontrolle über die Einheiten der Space Marines, Orks und Eldar und erleben die wahrlich epischen Ereignisse der Schlacht um Acheron aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Der mysteriöse Planet verbirgt in seinem Kern ein Geheimnis, hinter dem die Anführer der drei Fraktionen her sind. Worum es sich dabei handelt, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Stattdessen wollen wir nur so viel sagen, dass die Handlung zwar nicht mit wirklich überraschenden Wendungen daherkommt, aber zumindest bis zum Schluss genau das bietet, worauf sich wohl alle Warhammer-Fans freuen: eine Story epischen Ausmaßes - inklusive ikonischen Helden wie dem Blood-Raven-Anführer Gabriel Angelos oder der Runenprophetin Macha. Wer sich übrigens in dem Tabletop-Universum nicht so gut auskennt, kommt trotzdem auf seine Kosten. Dafür sorgen zum Beispiel die humorvollen Missionen mit den Orks oder auch die Quintessenz der Story, die sich schlussendlich um Macht und deren Missbrauch dreht. Zudem ist die Inszenierung für Genreverhältnisse mit aufwendigen Zwischensequenzen und einer gelungenen (englischen) Vertonung wirklich hochklassig.

Jede der drei Fraktionen spielt sich komplett unterschiedlich. Die Einheiten der Orks bekommen etwa Boni, wenn sie in der Nähe aktivierter Waaagh-Türme stehen. Quelle: PC Games

Dawn of War 3 im Test: Immer wieder anders

Eine der weiteren Stärken der Kampagne ist die Abwechslung. Schon alleine durch die komplett unterschiedlichen Fraktionen müssen wir uns von Mission zu Mission auf andere Herausforderungen einstellen. So werten die Orks ihre Kämpfer nochmals auf, indem sie Schrott einsammeln, die Eldar setzen hingegen auf die Teleport-Fähigkeiten ihrer Gebäude sowie Krieger und die Space Marines auf die Möglichkeit, Einheiten aus dem Weltraum direkt auf die Schlachtfelder zu bringen. Zudem haben die Entwickler so gut wie jeden bisher bekannten Missionstyp aus dem Genre in die Kampagne integriert. In manchen Aufträgen müssen wir etwa ohne eine Basis auskommen und eine feindliche Übermacht schlagen, in der anderen gilt es dann zum Beispiel, das eigene Hauptquartier für eine bestimmte Zeit zu verteidigen - Langeweile oder Wiederholung kommen trotz des großzügigen Umfangs so gut wie gar nicht in der Kampagne vor!

Von Matti Sandqvist

Redakteur

20.04.2017 um 16:00 Uhr Eigenen Artikel schreiben