Strategiespiele 2017: Aktuelle und kommende Titel

Ihr wollt mal wieder Armeen befehligen und das Schicksal ganzer Nationen bestimmen? Ihr sucht ein gutes Strategiespiel? Dann ist dieser Artikel genau das richtige für euch, denn wir stellen die derzeit besten Strategietitel auf dem Markt vor. Häufig wurde das Genre bereits für tot erklärt. Von seiner einstigen Bedeutung wie in den 90er-Jahren ist es definitiv weit entfernt. Dennoch hält sich die Strategie am Leben. Allen voran natürlich durch die MOBAs, die allein bei Dota 2 und League of Legends Millionen von Spielern regelmäßig an die Bildschirme fesseln. Fans des Strategiegenres erhalten in unregelmäßigen Abständen Nachschub. Zuletzt sind mit dem RTS Halo Wars 2 und dem Stellaris DLC Utopia etwa zwei Vertreter des Genres erschienen. Demnächst stehen Factorio (aktuell Early Access), Iron Harvest, Dawn of War 3 und Steel Division auf dem Programm. Auch Fans von 4X, Aufbau-Spielen und Grand Strategy werden ab und zu bedient. Auf welches Strategiespiel 2017 freut ihr euch am meisten? Schreibt in die Kommentare!

Lesetipp: PC Spiele 2017: Release-Liste mit Terminen der PC Games

Große Bandbreite an verschiedenen Strategiespiel-Typen

Regelmäßig erscheinen für RTS- und Rundenstrategie-Fans immer wieder spannende Titel. Durch kontinuierlich gute bis sehr gute Spiele zeichnen sich dabei vor allem die Starcraft-, Total War- und Civilization-Reihen aus. Echtzeitstrategen kommen etwa an der Starcraft 2-Trilogie nicht vorbei, die mit dem Addon Legacy of the Void vervollständigt wurde. Wer historische Schlachten erleben will, greift dagegen zur Total War-Reihe, die Echtzeitschlachten mit einer rundenbasierten Strategiekarte verknüpft. Bei den reinen Rundenstrategiespielen setzt sich schon seit Jahrzehnten Sid Meier's Civilization die Genre-Krone auf - mit dem aktuellen CIV 6 ist den Entwicklern erneut ein wahrer Hit gelungen. Mit XCOM: Enemy Unknown und XCOM 2 gibt's von Entwicklerstudio Firaxis weitere zwei große Highlights im Strategiespielesektor. In unserer nachfolgenden Top 10 stellen wir euch die derzeit besten Strategiespiele für PC vor.



Was sind gute Strategiespiele?

Spieltiefe, fesselnde Missionen und eine gute Präsentation sind Pflicht für jedes Strategiespiel. Ein guter Mehrspieler-Teil ebenfalls. Ob im Zweiten Weltkrieg oder im Weltraum, ob in Echtzeit oder als Rundenstrategie-Titel - die bunt gefächerte Vielfalt hält für jeden Geschmack etwas bereit. Zu den besten Genre-Vertretern zählt Civilization 6 von Firaxis. Ihr begleitet ein Volk von der Staatsgründung bis ins Weltraum-Zeitalter. Unmengen an Forschungsoptionen, viele Nationen und das clevere neue Sektoren-System motivieren lange Zeit. Eine Kaufempfehlung sprechen wir ebenfalls für Shadow Tactics: Blades of the Shogun aus - ein forderndes Ninja-Schleichspiel nach bewährtem Commandos-Muster. Im feudalen Japan schaltet ihr schlaue KI-Gegner aus und wurstelt euch mit einem fünfköpfigen Experten-Team durch die 20 Stunden lange Kampagne. Im Genre aktuell alternativlos. Zu den besten Strategiespielen zählt außerdem Total War: Warhammer. Hier erwartet euch ein Mix aus Runden- und Echtzeitstrategie, der mit seiner wuchtigen Schlachten-Inszenierung und dem toll umgesetzten Fantasy-Szenario überzeugt. Wenn Tausende von Einheiten aufeinander losgehen, lässt dieser Anblick Münder offen stehen. Aufbau-Spiele, RTS Games, Echtzeitstrategie: Das Genre bedient jeden Geschmack. Wer abseits des Strategiegenres nach guten Spielen sucht, folgt einfach einem der nachfolgenden Links.

Aufbau-Spiele für Strategie-Liebhaber

Straßenverläufe planen, Wirtschaftskreisläufe aufbauen, Häuser errichten oder Firmen leiten - in Aufbau-Spielen toben sich Bauherren so richtig aus. Bisweilen will auch die richtige Strategie verwendet werden, damit etwa die in Cities: Skylines erstellte Stadt nicht im Chaos versinkt. Als Bürgermeister errichtet ihr hier auf riesigen Karten eure Traummetropole. Dabei werden etliche Aspekte wie Verkehr, Müll, Kriminalität und Wasserverbrauch realistisch simuliert. Das lässt sich hervorragend steuern und unterstützt massig Mods. In Ubisofts Anno 1404 besiedelt ihr wiederum im Nahen Osten gemütlich Inseln, stellt Waren her und achtet auf die Wünsche eurer Bürger. Anno 1404 sieht grandios aus, ist einsteigerfreundlich und bietet eine spannende Kampagne. Den Mehrspielerteil liefert das Add-on Venedig nach. Viele weitere Alternativen findet ihr in unserer stets aktualisierten Spieledatenbank.