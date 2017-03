Mass Effect: Andromeda - wenn der Akzent fehlt - Kolumne zur deutschen Vertonung

Wenn es um die Vertonung in Videospielen geht, ist die Spielerschaft regelmäßig gespalten. Die einen beharren darauf, Spiele in ihrer Muttersprache zu konsumieren und kritisieren regelmäßig, wenn ein Spiel keine deutsche Sprachausgabe besitzt oder gar nicht lokalisiert wurde. Die anderen schwören auf die Originalfassung und begründen dies unter anderem mit der künstlerischen Unverfälschtheit. Auch ich gehöre persönlich seit einigen Jahren der letzten Gruppe an und konsumiere inzwischen kaum noch ein Medium auf Deutsch. Es sind dabei nicht nur die oftmals eher schlampigen Übersetzungen, die mich stören. Gerade bei virtuellen Figuren ist auch die Stimme ein wichtiges Element, um den Charakter zu formen.

Daher legen Entwickler meist großen Wert auf das Casting der richtigen Schauspieler für ihre Charaktere. Eine Sorgfalt, die ich bei der Auswahl deutscher Sprecher häufig vermisse. Das hat zur Folge, dass dabei unweigerlich Teile der Persönlichkeit eines Charakters verloren gehen. Auch die Art, wie die Vertonung aufgenommen wird, macht heute einen großen Unterschied aus. Das Paradebeispiel dafür ist für mich immer noch The Last of Us. Die Originalfassung wurde von Schauspielern wie Troy Baker und Ashley Johnson tatsächlich auf einem Set gespielt. Das gleiche schauspielerische Niveau lässt sich in einem Tonstudio nicht nachbilden, egal wie gut die Synchronsprecher sind.

Mass Effect: Andromeda liefert nun erneut ein sehr schönes Beispiel, wie das ursprünglich erdachte Kunstwerk unter einer Neuvertonung auf Deutsch leidet. Ich spreche dabei nicht einmal so sehr von den teilweise sehr unpassende ausgewählten Sprechern. Die Kroganerin Kesh, die wie eine völlig normale Menschenfrau von nebenan klingt, oder die oftmals zu alt klingenden beiden Protagonisten sind definitiv Grund zur Kritik. Mir geht es aber vor allem um den Verlust von Persönlichkeit, der einige Figuren trifft, weil diese in der Originalfassung einen Charakter-definierenden Akzent besitzen und in der deutschen Version nicht.

Hochnäsiger Salarianer

Da wäre zum Beispiel der Salarianer Jarun Tann, Direktor der Andromeda Initiative auf der Nexus-Raumstation. In der englischen Fassung wird dieser vom pakistanisch-amerikanischen Schauspieler und Komiker Kumail Nanjiani gesprochen. So sorgt bereits die Herkunft des Sprechers unweigerlich für eine durch seinen Akzent erzeugte fremdartig wirkende Aussprache. Zusätzlich spielt Nanjiani Mass Effect: Andromeda - Das Problem mit den Akzenten. Quelle: PC Games den sehr von sich selbst überzeugten Direktor mit einer gewissen Portion Selbstverliebtheit. Auch ein gewisses hochnäsiges Verhalten gegenüber anderen und vor allem dem Protagonisten lässt sich in seiner Stimme erkennen.

In der deutschen Fassung ist die Stimme von Marc Seidenberg in der Rolle des Jarun Tann zu hören. Dem deutschen Publikum ist seine Stimme vermutlich vor allem als Richie aus der Kult-Sitcom King of Queens bekannt. Für sich betrachtet keine schlechte Auswahl und Seidenberg macht seine Sache als Direktor Tann auch vergleichsweise gut. Hat man aber den direkten Vergleich, merkt man doch schnell, dass irgendetwas fehlt. In der deutschen Fassung wirkt der Salarianer nicht mehr hochnäsig und leicht fremdartig. Seidenbergs Stimme ist dafür einfach zu "normal" und brav.

Süße Wissenschaft

Das wesentlich deutlichere und eindringlichere Beispiel ist meiner Meinung jedoch Dr. Suvi Anwar, die Wissenschaftsoffizierin auf der Tempest. Gesprochen wird die gottesgläubige Wissenschaftlerin im Englischen von Katy Townsend. Die 29-jährige Schauspielerin stammt aus der schottischen Stadt Glasgow und das hört man ihr auch an. Der bezaubernde schottische Akzent hat Suvi im Handumdrehen zu einem meiner Lieblingscharaktere gemacht und das ist kein Zufall. Die Entwickler haben ihre Rolle gezielt mit einem starken Akzent besetzt, weil dieser ein wichtiger Teil der Charakterzeichnung von Suvi ist. Nicht nur der Spieler soll von ihrer Stimme eingefangen werden, auch die anderen Mitglieder der Tempest-Crew schwärmen gelegentlich in Gesprächen davon. Sara Ryder nutzt sogar bei einem zwar etwas plump wirkenden, aber doch niedlichen Flirtversuch mit Suvi ihren Akzent als Aufhänger.

Mal abgesehen von der Tatsache, dass eben genannter Flirtversuch im Deutschen schon daran scheitert, dass die deutsche Stimme von Sara Ryder kaum Emotionen in ihre Anmache steckt, wirkt der Spruch bezüglich Suvis Stimme völlig deplatziert. Denn in der deutschen Fassung hat die Wissenschaftlerin gar keinen besonderen Akzent. Gesprochen wir sie hierzulande von der 27-jährigen Leonie Dubuc, die in Hannover geboren wurde. So geht leider ein großer Teil des eigentlichen Designs der Figur völlig verloren. Wenn ich der deutschen Version von Suvi zuhöre, habe ich das Gefühl einem ganz anderen Charakter zu begegnen, der nichts wirklich Besonders an sich hat. Das ist wirklich sehr schade. Einen direkten Vergleich der beiden angesprochenen Fälle seht ihr in unserem Video:



Schlussgedanken

Natürlich ist mir auch bewusst, dass Akzente aus der englischen Sprache nur sehr schwierig in eine deutsche Übersetzung übernommen werden können. Das liegt vor allem auch daran, dass Akzente in der deutschen Sprache eine ganz andere Wirkung haben. Sprechen Figuren bayerisch oder sächsisch, wirkt das oftmals eher belustigend und dient selten einer Charakterzeichnung. Aber gerade wenn Figuren wie im Fall von Suvi gezielt so gestaltet wurden, dass eine gewisse Besonderheit in der Stimme einen Teil der Persönlichkeit ausmacht, würde ich mir von den deutschen Tonstudios mehr Mühe bei der Auswahl der richtigen Sprecher wünschen. Noch mehr würde ich es natürlich begrüßen, dass mehr und mehr Spieler sich trauen ein Spiel in der Originalfassung zu konsumieren. Dieser Artikel sollte auch dazu ein kleiner Beitrag sein, in dem er aufzeigt, wie Teile der ursprünglichen künstlerischen Vision durch Übersetzung und Synchronisation verloren gehen können.