Auf der E3 2015 haben die Entwickler von Bioware das neue Mass Effect erstmals unter dem Namen Mass Effect: Andromeda vorgestellt. Nach der gefeierten Trilogie um Commander Shepard und dem umstrittenen Ende wagen die Macher nun einen Neuanfang. Dazu schicken sie Menschen, Asari und weitere Völker der Milchstraße mit einem gigantischen Projekt in die benachbarte Andromeda-Galaxie. Dieser Schritt erlaubt den Entwicklern einen klaren Schnitt zu machen, ohne aber alle bekannten Elemente der SciFi-Saga über Bord werfen zu müssen. Für die Umsetzung des Titels ist erstmals die Bioware-Niederlasung in Montreal zuständig. Neu ist auch der Umstieg auf die Frostbite-Engine, die auch schon bei Dragon Age: Inquisition gute Dienste geleistet hat.

In Mass Effect: Andromeda schlüpft ihr in die Rolle eines Pathfinder, einem Scout, der in der neuen Galaxie dafür zuständig ist ein mögliches neues Zuhause für die Neuankömmlinge zu finden. Aber natürlich ist die Andromeda-Galaxie kein leerer Ort. Hier leben bereits diverse fremde Spezies, friedliche und feindselige. Die Flüchtlinge aus der Milchstraße sind da nur Eindringlinge, Aliens. Wie von Bioware gewohnt, setzt das Spiel vor allem auf packende Story, interessante Charakter und cineastische Inszenierung. Dazu kommen Planeten mit großen offenen Spielwelten, die wieder das Gefühl des Entdeckers aus dem ersten Mass Effect zurückbringen sollen. Das Gameplay ist vertraut und zugleich mit frischen Elementen wie dem Jetpack, zerstörbaren Deckungen und der Aufhebung des Klassensystems versehen. Zusätzlich sorgen Forschung und Handwerk für weitere Rollenspieltiefe.



Mass Effect: Andromeda - Release-Termin

Zwar machten Ende 2012 angebliche Aussagen von Producer Mike Gamble die Runde, wonach das nächste Mass Effect Ende 2014 oder Mitte 2015 erscheinen solle, die Echtheit dieser Aussagen wurde von den Entwicklern und Publisher Electronic Arts aber recht schnell bestritten. Studio Direktor Yannik Roy erklärte im Frühjahr 2014, dass man alles richtig und nicht schnell machen wolle. Angebliche Termine, die von Brancheninsidern immer wieder aufgeworfen wurden, haben sich bisher als nicht haltbar erwiesen. Zuletzt behauptete ein Analyst im März 2015, dass Mass Effect: Andromeda noch vor April 2016 erscheinen werde. Das dem nicht so ist, hat nur wenig später die E3 2015 erwiesen.

Am Ende des Ankündigungstrailers, der auf der EA-Pressekonferenz zu sehen war, ist der Schriftzug "Holiday 2016" zu lesen. Damit strebten die Verantwortlichen zunächst eine Veröffentlichung zum Weihnachtsgeschäft 2016 an. Bereits Anfang 2016 wurde jedoch schnell klar, dass das Spiel wohl erst 2017 erscheinen wird. Im März bestätigte EAs Finanzschef Blake Jorgensen, dass der Release für das vierte Quartal des Geschäftsjahres vorgesehen ist - als zwischen Januar und März 2017. Im Mai 2016 bestätigte dann Bioware-Chef Aaryn Flynn, dass Andromeda definitiv erst 2017 erscheinen wird. Danach sprach Bioware lange Zeit nur wage vom Frühjahr 2017, bis Anfang Januar 2017 endlich der finale Release-Termin am 23. März 2017 bekannt gegeben wurde.

Mass Effect: Andromeda - Aktuelle Trailer und Videos

Besonders seit dem Start der Informationsoffensive im November 2016 hat sich einiges an Videomaterial über Mass Effect: Andromda angesammelt. Mit Cinematic-Trailern geben die Entwickler Einblicke in die Story und Gameplay-Videos stellen verschiedene Spielelemente vor. Nachfolgend seht ihr die neuesten Videos und Trailer zum Action-Rollenspiel.



Mass Effect: Andromeda in 4K auf der PS4 Pro

Anfang September 2016 stellte Sony auf einer Pressekonferenz die neue PS4 Pro vor, die auch die Wiedergabe von Spielen in 4K-Auflösung beherrschen soll. Relativ überraschend hatte bei der Präsentation auch Bioware-Chef Aaryn Flynn einen Auftritt. Er zeigte ein Video, das erstmals Gameplay-Szenen aus Mass Effect: Andromeda zeigt. Da es in erster Linie um die Präsentation der 4K-Grafik ging, verzichteten die Entwickler auf Kampfszenen. Stattdessen ist der Protagonist zu sehen, der eine Höhle erkundet und dabei zum Beispiel Pflanzen scant. Abgeschlossen wird der Ausschnitt mit einer Zwischensequenz, die die hübschen Charaktermodelle zeigt. Mass Effect: Andromeda soll die Vorteile der PS4 Pro voll ausnutzen und entsprechend auch in bombastischer 4K-Optik laufen. Auch die PC-Version soll vergleichbare Features bieten und dem in nichts nachstehen.



Mass Effect: Andromeda - PC-Systemanforderungen

Bisher haben die Entwickler keine Angaben zu den Systemanforderungen der PC-Version gemacht. Entsprechende Informationen sollen nach letzten Aussagen aber noch im Februar erfolgen.



287 Bilder [Quelle: Bioware]