In Mass Effect: Andromeda alle Glyphen-Rätsel lösen? Wir bieten euch sämtlich Monolithen-Puzzle aufgelöst in einer Bildergalerie. Dabei erwähnen wir die entsprechende Mission. Die Glypen-Rätsel sind dabei im Grunde ein Sudoku mit Symbolen statt Zahlen. In jeder Zeile und Spalte sowie in jedem Abschnitt dürfen jeweils nur eines der vier oder fünf Alien-Symbole enthalten sein. Sollten euch Glyphen fehlen, so scannt ihr die Umgebund des Markers oder der Vault nach fehlenden Glyphen ab. Danach macht ihr euch an die Konsole, um das Alien-Sudoku zu lösen. Manche Rätsel dürft ihr per Überbrückungs-Items knacken, allerdings funktioniert das nicht bei allen Glyphen-Puzzles des Bioware-Rollenspiels.

Eines ist noch wichtig: Habt ihr die Lösung gefunden, müsst ihr das Rätsel noch per Tastendruck bestätigen. Übermittelt ihr eine falsche Lösung, werdet ihr attackiert. In der Bildergalerie unterhalb dieser Zeilen verraten wir euch die Lösung zu allen Alien-Sudoku-Puzzles in Mass Effect: Andromeda. Als Bildunterschrift findet ihr Hinweise, um welche Glyphen es sich handelt. Weitere Videos, Infos oder Screenshots zum neuen Bioware-Abenteuer haben wir euch auch auf unserer prall gefüllten Themenseite zu Mass Effect: Andromeda übersichtlich zusammengefasst.

Habt ihr euch noch nicht zum Kauf des Weltraum-Abenteuers entschieden, dann hilft vielleicht unser Test zu Mass Effect: Andromeda weiter. Das Bioware-Abenteuer musste von der Fachpresse ordentlich Kritik einstecken. Die Animationen wirken altbacken, die Gesichter der Charaktere teilweise gar schlechter als in den Vorgängern. In unserer Test-Übersicht zu Mass Effect: Andromeda haben wir euch internationale Reviews und Meinungen zusammengefasst. Die Entwickler von Bioware haben aber versichert, durch Patches und Updates eine Vielzahl der Probleme künftig zu beseitigen.

Mass Effect: Andromeda - Alle Glypen-Puzzles gelöst

