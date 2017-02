Mittelklasse-Gaming-PC: Kaufberatung für einen guten Spiele-Rechner

Es braucht einen guten Gaming-PC, um aktuelle Spiele-Highlights in hoher Auflösung und hohen Bildraten erleben zu können. Unsere Kaufberatung für einen Mittelklasse-Gaming-PC für unter 1.500 Euro soll euch die Entscheidung nach der Wahl der einzelnen Komponenten erleichtern. Welche Hardware in unserem Spiele-Rechner steckt, erfahrt ihr anhand der unten platzierten Tabelle - wir listen CPU, Grafikkarte, Mainboard und Co. samt Preis auf. Schaut vor dem Kauf am besten in unserem regelmäßig aktualisierten Schnäppchenführer vorbei, um möglichst gute Angebote für die Bauteile eures Mittelklasse-Gaming-PCs zu erhalten.

Mittelklasse-Gaming-PC: 60 Fps in WQHD? Nicht immer

Unser aktueller Mittelklasse-Gaming-PC kostet 1.280 Euro und setzt auf eine Kombination aus Radeon RX 480 und Intel Core i5-6500. Damit ist der Spiele-Rechner für Games in Full-HD mit 60 Bildern pro Sekunde (Fps) bestens gerüstet. Dank der Grafikkarte mit einem Speicher von 8 Gbyte GDDR5 erzielt ihr im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 in der WQHD-Auflösung fast 60 Bilder pro Sekunde. Bei Watch Dogs 2 empfehlen wir allerdings den Wechsel der 1440p- (35 Fps) zur 1080p-Auflösung. Denn damit erzielt der Mittelklasse-Gaming-PC eine Bildrate von 45 Fps. Die zu Vulkan kompatible RX 480 garantiert in Doom eine hohe FPS-Rate auch bei 2.560 x 1.440.

Wer seinen Prozessor gern übertakten möchte und somit einen freiem Multiplikator benötigt, dem raten wir zum Core i5-6600K (4c/8t/3,5 GHz, Turbo: 3,9 GHz). Der ist mit einem Preis von 248 Euro nicht nur teurer. Bei kräftiger Übertaktung wird möglicherweise auch ein leistungsstärkerer Kühler fällig.

Gaming-PC mit i5 für unter 1.500 Euro: Übersicht der Komponenten



Alternative Grafikkarte: Die Nvidia-Alternative zu AMDs RX-480-Karten ist die Geforce GTX 1060/6G. Die Speichermenge fällt mit 6 Gigabyte zwar geringer aus und die Vulkan- und Mantle-Unterstützung fehlt ebenfalls. Trotzdem zieht die GTX 1060/6G bei der Leistung mit der RX 480 gleich. Unsere Empfehlung: die EVGA GTX 1060 SC Gaming für 280 Euro.

Alternatives Mainboard: Für den dank offenem Multiplikator locker bis auf 4 GHz übertaktbaren Core i5-6600K (als Alternative zum i5-6500) benötigt ihr eine sehr gut ausgestattete Hauptplatine mit sehr vielen OC-Funktionen im BIOS/UEFI. Eine empfehlenswerte Platine wäre beispielsweise das Asus ROG Maximus VIII Ranger für 185 Euro.

