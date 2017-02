Gaming-PC für Einsteiger: Kaufberatung für CPU bis Grafikkarte

Wir wollen euch den Kauf eines Gaming-PCs erleichtern. In dieser regelmäßig aktualisierten Kaufberatung stellen wir euch einen Spiele-PC für Einsteiger vor. Dabei achten wir bewusst auf einen möglichst günstigen Preis. Im Vordergrund steht allerdings die Hardware, denn schließlich soll der Gaming-PC auch ordentlich Leistung haben, um aktuelle Spiele flüssig und in hoher Auflösung darstellen zu können. Die in der nachfolgenden Kaufberatung zusammengestellte Konfiguration richtet sich speziell an Einsteiger, die einen guten Gaming-PC kaufen, aber weniger als 1000 Euro ausgeben wollen.

Gaming-PC für Einsteiger: Für Full-HD gut gerüstet

Unsere aktuelle Konfiguration für einen Gaming-PC für Einsteiger kostet 866 Euro - haltet Ausschau nach Angeboten in unserem Schnäppchenführer, um die einzelnen Hardware-Komponenten womöglich günstiger kaufen zu können. Der Rechner erweist sich dank 16 GB RAM und RX 470 mit 4 GB Speicher als zukunftssicher - und ist für Full-HD gut gerüstet. Der Einzelspielermodus von Battlefield 1 läuft dank Vulkan-API in 1080p mit mehr als 70 Fps, Doom erlebt ihr in 1080p mit rund 50 Bildern pro Sekunde. Watch Dogs 2 fordert die GPU und CPU gleichermaßen, daher müsst ihr auf dem Gaming-PC für Einsteiger Details in den Spieleinstellungen reduzieren.

Im Gaming-PC werkelt ein AMD FX-8320-Prozessor mit einer Taktung von 3,5 GHz. Da AMDs Zen noch nicht verfügbar ist und ein Intel-Vierkerner wie der Core i5-6500 mit einem Preis von 200 Euro inklusive Boxed-Kühler deutlich teurer ist, bleibt der FX-8320 mit vier Modulen/acht Kernen die optimale CPU für Einsteiger. Der Core i3-6300 (129 Euro) eignet sich dagegen nur bedingt. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht zu den Komponenten, mit denen wir den Gaming-PC für Einsteiger ausstatten.

Gaming-PC selber bauen: Überblick der Hardware-Komponenten



Alternative Grafikkarte: Wer weniger für eine Grafikkarte anlegen will und/oder ein Nvidia-Modell bevorzugt, kann auf die Zotac GTX 1050 Ti OC Edition (166 Euro) zurückgreifen. Mit 4 GB VRAM ist die GTX 1050 Ti in1080p noch zukunftssicher, im Gegenzug müsst ihr ab und zu für hohe Fps Details reduzieren. Eine Unterstützung für die Low-Level-APIs Vulkan und Mantle fehlt ebenfalls.

Alternatives Mainboard: Solange es noch keine AMD-Zen-CPUs und Platinen mit dem neuen AM4-Sockel gibt, ist das Asus M5A97 R2.0 eine solide und bezahlbare Basis für Sockel-AM3+-CPUs. Wählt ihr die oben erwähnte Intel-CPU, findet ihr mit dem Asrock B150M Pro4S für 71 Euro einen günstigen Unterbau für den Skylake-Prozessor.

