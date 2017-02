High-End Gaming-PC: Kaufberatung für einen Top Spiele-Rechner

In unserer regelmäßig aktualisierten Kaufberatung stellen wir einen High-End Gaming-PC zusammen - und geben euch Tipps, welche Hardware-Komponenten ihr verbauen solltet. Mit der Zusammenstellung zockt ihr aktuelle Spiele-Highlights mit maximalen Einstellungen und in hohen Auflösungen. Werft einen Blick auf die nachfolgenden Tabelle, denn dort listen wir die Konfigurationen für einen idealen Gaming-PC im High-End-Bereich auf. Darüber hinaus geben wir euch Alternativen an die Hand, mit denen ihr den Gaming-PC aufrüsten könnt. Schaut auch in unserem Schnäppchenführer vorbei, um keine Angebote aus dem Hardware-Bereich zu verpassen. So staubt ihr die Komponenten mit Glück günstiger ab.

Idealer High-End Gaming-PC: Für UHD gut, für WQHD optimal

Dank der GTX 1070 im High-End-PC könnt ihr mit sehr wenigen Ausnahmen alle aktuellen Titel in 2.560 x 1.440 ohne Detailreduktion spielen. Für die UHD-Auflösung ist die GTX 1070 aber etwas zu schwach. Zwar läuft Battlefield 1 in UHD mit circa 50 Bildern pro Sekunde. Bei Watch Dogs 2 fällt die Bildrate in der hohen 4K-Auflösung allerdings auf circa 32 Fps. Für mehr Grafik-Leistung verbaut ihr eine GTX 1080 wie die Inno 3D GTX 1080 iChill X3. AMDs R9 Fury X kann hier nicht mithalten.

Unser idealer Gaming-PC setzt außerdem auf einen Intel Core i7-Prozessor. Mit dem i7-6800K empfehlen wir einen Sechskerner für den Sockel 2011-v3 (Broadwell E). Wenn ihr mit zwei Kernen weniger zufrieden seid, spart ihr fast 100 Euro, denn der Core i7-6700 (Skylake/Sockel 1151) kostet nur 347 Euro. Angetrieben wird der High-End-PC außerdem von 32 Gigabyte RAM.

Top Gaming-PC: Diese Hardware steckt drin



Alternatives Mainboard: Die MSI-Platine verfügt unter anderem über einen m.2- und zwei USB-3.1-Ports. Wer dem Skylake-Vierkerner (Ci7-6700K) den Vorzug vor dem Core i7-6800K gibt, benötigt eine Sockel-1151-Platine wie das Gigabyte GA-Z170 X-Gaming 3 für 138 Euro.

