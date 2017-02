Es braucht einen guten Gaming-PC, um aktuelle Spiele-Blockbuster in einer hohen Auflösung und Bildrate spielen zu können. Mit unserer Kaufberatung wollen wir euch die Entscheidung nach der Wahl der einzelnen PC-Komponenten erleichtern. Dabei stellen wir drei Konfigurationen vor: Gaming-PCs für Einsteiger, Mittelklasse und High-End - der ideale Spiele-PC für jeden Anspruch. Dabei versuchen wir nicht nur einen möglichst günstigen Gaming-Rechner zusammenzustellen.

Ebenfalls wichtig ist auch die Wahl der einzelnen Hardware-Komponenten, damit CPU, Grafikkarte, Mainboard und Arbeitsspeicher gut miteinander harmonieren - und im Zusammenspiel eine hohe Leistung erreichen. Neben unseren Vorschlägen stellen wir euch in der stets aktualisierten Kaufberatung zu den einzelnen Gaming-PCs auch alternative Modelle zu den einzelnen Bauteilen vor. Schaut in unserem täglich aktualisierten Schnäppchenführer vorbei, um Hardware wie Prozessor, Grafikkarte, RAM und Mainboard so günstig wie möglich zu erhalten.

Gaming-PC für Einsteiger - Gut gerüstet für die Zukunft

Unser aktueller Gaming-PC für Einsteiger erweist sich dank 16 GB RAM und RX 470 mit 4 GB Speicher als zukunftssicher - und ist für Full-HD gut gerüstet. Der Einzelspielermodus von Battlefield 1 läuft dank Vulkan-API in 1080p mit mehr als 70 Fps, Doom erlebt ihr in 1080p mit rund 50 Bildern pro Sekunde. Watch Dogs 2 fordert die GPU und CPU gleichermaßen, daher müsst ihr auf dem Gaming-PC für Einsteiger Details in den Spieleinstellungen reduzieren. Eine Auflistung aller verbauten Komponenten erhaltet ihr nach einem Klick auf den folgenden Link.

Mittelklasse-Gaming-PC mit Intel Core i5: Full-HD und 60 Fps

Der Mittelklasse-Gaming-PC kostet 1.280 Euro und setzt auf eine Kombination aus Radeon RX 480 und Intel Core i5-6500. Damit ist der Spiele-Rechner für Games in Full-HD mit 60 Bildern pro Sekunde (Fps) bestens gerüstet. Dank der Grafikkarte mit einem Speicher von 8 Gbyte GDDR5 erzielt ihr im Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 in der WQHD-Auflösung fast 60 Bilder pro Sekunde. Bei Watch Dogs 2 empfehlen wir allerdings den Wechsel der 1440p- (35 Fps) zur 1080p-Auflösung. Denn damit erzielt der Mittelklasse-Gaming-PC eine Bildrate von 45 Fps. Die zu Vulkan kompatible RX 480 garantiert in Doom eine hohe FPS-Rate auch bei 2.560 x 1.440. Folgt dem Link, um zu erfahren, welche Hardware-Komponenten in unserem Mittelklasse-PC werkeln.

High End Gaming-PC mit i7: Viel Leistung für hohe Ansprüche

In unserem High-End Gaming-PC werkelt eine Nvidia GTX 1070-Grafikkarte, mit der ihr fast alle aktuellen Spiele in 2.560 x 1.440 ohne Detailreduktion zockt. Wer die Spiele-Highlights in einer UHD-Auflösung erleben will, muss gegebenenfalls zu einer anderen Grafikkarte greifen - denn dafür ist die GTX 1070 zu schwach. Zwar läuft Battlefield 1 in UHD mit circa 50 Bildern pro Sekunde. Bei Watch Dogs 2 fällt die Bildrate in der hohen 4K-Auflösung allerdings auf circa 32 Fps. Für mehr Grafik-Leistung verbaut ihr eine GTX 1080 wie die Inno 3D GTX 1080 iChill X3. AMDs R9 Fury X kann hier nicht mithalten. Angetrieben wird der High-End Gaming-PC außerdem von einem Intel Core i7-Prozessor und 32 Gigabyte RAM. Weitere Infos erhaltet ihr im verlinkten Artikel.

