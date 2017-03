Nachdem wir kürzlich unsere Indie-Highlights 2016 in einem großen Rückblick vorgestellt und dafür viel positives Feedback von euch erhalten haben, folgt nun der nächste Teil: In unserem neuem Special stellen wir 33 neue Indie-Highlights abseits des Mainstreams vor, die in diesem Jahr besonders interessant werden dürften. Freut euch auf einen bunten Mix aus Pixelkunst, Hardcore-Action, cleverer Strategie und bewegenden Geschichten! Natürlich werden wir die meisten dieser Titel im laufenden Jahr noch ausführlicher besprechen - zusammen mit den vielen anderen coolen Indie-Spielen, die es nicht unser Special geschafft haben oder die zum Teil noch gar nicht angekündigt sind. Ob jedes dieser Spiele am Ende auch ein Erfolg wird und wirklich Spaß macht? Bleibt abzuwarten! Doch eines ist sicher: Auch 2017 wird ein faszinierendes Jahr für "Indies".

Felix Schütz (fs), Peter Bathge (pb), Matti Sandqvist (ms), Katharina Reuss (kr)Da nicht zu allen Spielen genauere Releasetermine bekannt sind und sie sich auch inhaltlich kaum anordnen lassen, haben wir uns dazu entschlossen, die Spiele in diesem Special einfach alphabetisch zu sortieren - die Reihenfolge drückt also nicht aus, wie wichtig oder spannend wir einen Titel finden.

Und natürlich gibt es noch viele, viele weitere Indie-Spiele, die für dieses Jahr angekündigt sind. Ignorieren wir die einfach? Nein! Schon allein weil wir die besonders spannenden "Indies" ohnehin testen oder zumindest intensiver beleuchten werden. Außerdem würden wir gerne ein zweites Special dieser Art umsetzen, in dem wir weitere Indies für 2017 vorstellen wollen. Auf unserer Liste stehen bereits mehr als 35 weitere Titel. Das hängt allerdings ganz von eurem Interesse ab. Möchtet ihr eine Fortsetzung dieses Artikels? Schreibt uns eure Meinung im Kommentarbereich!



