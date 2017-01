Egal ob Battlefield, Assassin's Creed, Civilization, GTA oder Dark Souls - es sind die üblichen Verdächtigen, die Jahr für Jahr die Schlagzeilen bestimmen. Dabei finden die spannendsten Entwicklungen doch schon längst woanders statt! Abseits des Mainstreams nämlich, wo die Entwickler oft nur mit winzigen Budgets arbeiten, wo aus kleinen, verrückten Ideen vielleicht der nächste Millionenseller à la Rocket League entsteht.

Das tief bewegende That Dragon, Cancer war eine der vielen Indie-Überraschungen von 2016. Quelle: Games Aktuell Doch 2016 war es schwerer denn je, den Überblick zu behalten: Laut der Analyse-Website SteamSpy sind 38 Prozent aller Spiele im Steam-Katalog im letzten Jahr erschienen - insgesamt rund 4.200 Spiele! Angesichts dieser unglaublichen Menge geraten viele großartige Titel natürlich ins Hintertreffen. Deshalb haben wir 2016 nochmal Revue passieren lassen und uns angeschaut, welche Spiele uns abseits vom Massenmarkt begeistert haben. 25 dieser kleinen und großen Hits, Indies, Geheimtipps und Genre-Perlen haben wir hier zusammengetragen. Early-Access-Spiele haben wir dabei bewusst ignoriert - die erhalten ihre Würden erst, wenn sie fix und fertig sind!

Ausblick: Das erwartet euch in diesem Special!

In unserem großen Rückblick stellen wir euch insgesamt 25 Indies, Geheimtipps und Überraschungshits vor, die ihr 2016 vielleicht verpasst habt, aber unbedingt gespielt haben solltet! Wir beginnen mit acht Spiele-Perlen, darunter das bildschöne Candle, das fordernde Hyperlight Drifter und das völlig durchgedrehte Spektakel Thumper. In den nächsten Tagen werden wir den Artikel zwei Mal aktualisieren und auch die restlichen 17 Spiele einbauen. Gegen Ende der Woche wird das Special dann mit allen 25 Spielen vollständig sein, die wir euch zudem in drei eigenen Videobeiträgen vorstellen. Stay tuned! Die einzelnen Teile bekommen jeweils eine Unterseite in diesem Special.

Nachfolgend findet ihr ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Spielen.

