WoW-Dienste werden teurer: neue Preise für Reittiere und mehr

World of Warcraft wird teurer - die Abo-Gebühren bleiben zwar unverändert, dafür verlangt Blizzard ab dem 5. April mehr Geld für Zusatz-Services wie Fraktionswechsel und für im Shop erhältliche Haus- oder Reittiere. Die Anpassung kommt dabei nicht wirklich überraschend, erst kürzlich wurde auch eine Preiserhöhung für Hearthstone angekündigt. Die Begründung für die neuen WoW-Preise klingt entsprechend ähnlich: "Wir prüfen die Preise für unsere Spiele und Dienste regelmäßig in allen Währungen und hin und wieder müssen wir, basierend auf den regionalen Begebenheiten des Marktes, Änderungen durchführen. Wir möchten euch darüber informieren, dass wir bald die europäischen Preise einiger optionaler Dienste anpassen werden, die in World of Warcraft verfügbar sind."

Vom 23. März bis zum 4. April - also bis zum Start der neuen Preisstruktur - gibt's einen Rabatt auf einige der WoW-Dienste. Im Anschluss listen wir die neuen Preise auf, die ab dem 5. April gelten - in Klammern stehen die reduzierten Preise, die während der Rabattaktion gelten.

Charakterumbenennung - €10 (€6)

Helme - €15 (€ 10)

WoW-Marke - Keine Änderung

Charaktertransfer - €25 (€15)

Volkswechsel - €25 (€15)

Reittiere - €25 (€20)

Premium-Reittiere - €30 (€20)

Paket: Haus & Reittier - €30

Fraktionswechsel - €30 (€18,75)

Realmtransfer für Gildenmeister - €35

Fraktionswechsel für Gildenmeister - €40

Charaktertransfer & Fraktionswechsel - €55

Charakteraufwertung - €60 (€50)

Realmtransfer & Fraktionswechsel für Gildenmeister - €65