Das PCG-Wrestlemania-Tagebuch #1: ​Hall of Fame, Performance Center & Media Day

Ich muss ungefähr acht Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal eine Wrestlemania auf VHS sah. Schon damals nahm ich mir vor, unbedingt einmal dieses Spektakel live zu erleben. Als Schüler und später Student fehlte dafür aber eben das Geld und im Berufsleben oftmals die Zeit. Als 2K Games uns dieses Jahr aufgrund unseres herausragenden play4-Wrestling-Podcasts auf www.videogameszone.de, den ich hier überhaupt nicht bewerben möchte (*knickknack*), zum Granddaddy of 'em all einlud, konnten wir natürlich nicht ablehnen. Also packte ich meine sieben Sachen und düste nach Orlando.

Tag 1 & 2: Interviews, Besuch im Performance Center und Hall of Fame

PCG-Redakteur Chris mit Zelda-Fan Seth Rollins. Quelle: PC Games Nach maximal drei Stunden unruhigen Jetlag-Schlafs klingelt am Freitag um 5 Uhr morgens der Wecker. Um 6 Uhr müssen wir nämlich bereits im Orange County Convention Center sein, wo auch das Axxess-Fan-Fest stattfindet. An diesem Morgen ist die Halle jedoch nur Pressevertretern zuständig, die dort verschiedene WWE Superstars interviewen dürfen. Als ich an dem mir zugewiesenen Platz eintreffen ist noch nicht besonders viel los. Die internationalen Kollegen bauen ihre Kameras auf oder frühstücken und von den Wrestlern ist auch weit und breit noch nichts zu sehen. Also mache ich ein paar Probeaufnahmen mit meiner Kamera und schlendere in der Halle umher.

Als ich um eine Ecke abbiege, laufe ich jedoch direkt gegen eine grüne Wand. Dachte ich zumindest. Eigentlich ist es aber Samoa Joe in einem grünen Polo-Shirt, der mich nun leicht säuerlich anschaut. Auf mein kleinlautes "I'm sorry" erwidert Joe nur ein Grunzen und marschiert weiter. Dem hinter ihm laufenden WWE Champion Bray Wyatt scheint die Szene jedoch Spaß gemacht zu haben, denn dieser läuft mit einem breiten Grinsen an mir vorbei. Während mein Jetlag-geschädigtes Hirn erstmal so langsam verarbeitet,was gerade passiert ist, gehen auch schon die restlichen Superstars neben mir her. Als Fan ist es einfach vollkommen surreal, dass plötzlich die Hünen, die man sonst nur aus dem TV kennt, an einem vorbeischlendern und mit einem freundlichen "Good morning" grüßen.

Kurz nachdem ich wieder an meinem Platz ankomme, steht auch schon das erste Interview an. Den Anfang macht Apollo Crews, der schon so früh am Morgen frisch und munter wirkt. Im Gespräch erzählt er davon, dass er und sein Vater große Fußballfans sind und er deshalb viel Zeit auf dem virtuellen Rasen in FIFA verbringt. Auf Apollo folgt Austin Aries,der ebenfalls Sport-Games bevorzugt, hier aber lieber zu Madden und NBA 2K greift. Shinsuke Nakamura hingegen sagt, dass er gerne zockt, aber moment einfach keine Zeit findet und keine Hardware besitzt. Ein PS4-Kauf ist jedoch noch fest eingeplant. Bislang sind die Superstars allesamt super entspannt, flachsen mit einem herum und sehen darüber hinweg, dass man sich am frühen Morgen manchmal sprachlich ein wenig verheddert.

PCG-Redakteur Chris mit dem zweifachen NXT-Champion Shinsuke Nakamura. Quelle: PC Games

Dann steht jedoch Dean Ambrose bereit und macht den Eindruck, als hätte er mal so gar keinen Bock, um de Uhrzeit Interviews zu geben. Er beantwortet die Fragen zwar pflichtbewusst, doch die Lust, mir den Kopf abzureißen, steigt von Sekunde zu Sekunde. Die schlechte Laune von Ambrose verfliegt jedoch schnell, denn nun gesellt sich Smackdown General Manager Daniel Bryan zu mir, der wahrscheinlich der netteste Mensch auf der Welt ist. Zuletzt spreche ich mit Seth Rollins, der im Interview verrät, dass er großer Zelda-Fan ist. Anschließend wird der an mir vorbeirauschende Cesaro noch schnell verpflichtet, um unsere Facebook-Fans zu grüßen. Der Zusammenprall mit Samoa Joe und der stoffelige Ambrose sind mittlerweile ganz vergessen und ich mache noch kurz Fotos mit Asuka und Alexa Bliss, bevor ich nach vier Stunden Interviews in den Shuttle-Bus steige und zum nächsten Ziel aufbreche.

Training Day

Im Performance Center gibt es insgesamt sieben Trainingsringe. Quelle: PC Games Die Busse bringen mich und den Rest der internationalen Journalisten-Horde direkt zum Performance Center im Azalea Park außerhalb von Orlando. Dort trainieren die Wrestler der Nachwuchsliga NXT und die Anfänger werden ebenfalls ausgebildet. Wir dürfen frei zwischen den sieben Ringen in der Halle herumlaufen und die innerhalb stattfindenden Trainings-Sessions filmen. So erleben wir beispielsweise, wie Kassius Ohno mit Peyton Royce und Billie Kaye Transitions trainiert, Dash Wilder in einem extra gefederten Ring Highflying-Manöver übt oder Coach Steve Corino seine Schüler ein Trainingsmatch absolvieren lässt. Besonders die dort aufgestellte Trophäe des Dusty Rhodes Tag Team Classic lässt mein Fan-Herz höher schlagen.

Nach etwa 20 Minuten sammeln sich die NXT-Stars an der Entrance-Rampe und die Journalisten werden gebeten, sich um den mittleren Ring zu versammeln, da uns noch jemand etwas zu sagen habe. Nach einigen Minuten Stille ertönt das Entrance Theme von Triple H und der COO höchstselbst kommt heraus. Im Ring erzählt er uns, wie wichtig die Nachwuchs- und Talentförderung der WWE für ihr Unternehmen und das ganze Wrestling-Business sei, und dass sie ihre Scouting-Bemühungen deshalb auf sämtlcihe Länder erweitert haben. Man werde zukünftig noch mehr ausländische Wrestler verpflichten, um das Produkt vielfältiger zu gestalten. Nach der Rede stehen erneut einige Superstars für Fragen und Fotos zur Verfügung.

Der große Legendentreff

Bei der Hall of Fame drücken sich aktuelle Stars und Legenden die Klinke in die Hand. Samoa Joe hat jedenfalls bessere Laune als am Morgen. Quelle: PC Games Abends geht es dann im etwas feineren Zwirn zur Hall of Fame Induction Ceremony. Da ich einen der begehrten Plätze am roten Teppich ergattern konnte, ziehen nacheinander absolute Legenden wie Mick Foley, Scott Hall oder Sting an mir vorbei. Das Treffen mit den Stars bei der Medienveranstaltung am Morgen war schon surreal, doch das war nun wirklich nichts gegen das hier. Auch wenn ich meine anfängliche Nervosität mittlerweile abgelegt habe, erstarre ich beinahe vor Ehrfurcht als ich mich umdrehe und plötzlich der Nature Boy Ric Flair hinter mir steht. Nach unfassbar vielen Fotos geht es dann kurz vor dem eigentlichen Show-Beginn zu den Plätzen auf der Tribüne.

Dort verfolge ich mit immer schwerer werdenden Lidern eine tolle Hall of Fame Class mit verdienten neuen Ruhmeshallen-Mitgliedern. Ob nun auch hochprofessioneller Jim Cornette, diebeiden emotionalen Reden von Beth Phoenix und DDP oder die sehr lustigen Auftritte von Teddy Long und Kurt Angle - die Zeremonie war trotz aller Müdigkeit ein unfassbar schönes Erlebnis. Als ich nach einem Absacker in einer Bar nach der Veranstaltung endlich um 2 Uhr morgens wieder im Hotel ankomme, falle ich dann ins Jetlag-Koma.

Morgengeht es dann weiter mit unseren Eindrücken vom Axxess-Fan-Fest und natürlich NXT Takeover: Orlando.