Noch schnell vor dem Resident Evil 7-Release in wenigen Tagen die schmutzige Münze in der Beginning Hour-Demo abstauben? In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr den geheimen Raum auf dem Dachboden öffnet und das Bonus-Item abstaubt. Dieses Item nehmt ihr per Spielstand mit in das Hauptspiel. Was die schmutzige Münze im finalen Ableger bewirkt, ist noch nicht bekannt. Wir geleiten euch mit unseren Tipps zur RE7-Demo bis zum Geheimraum im Dachboden. Hierfür ist es auch egal, welches Ende ihr triggert, das Item wird ins fertige Spiel übertragen.

Um den Raum im Dachboden zu öffnen, benötigt ihr das Notizbuch, die Axt, den Puppenfinger sowie die Puppenhand. Ohne Tipps samt Trial-and-Error kommt man sicherlich nicht auf die Lösung des Puppenfinger-Rätsels in der Resident Evil 7-Demo. Wir erklären euch Schritt für Schritt, was hier tun müsst. Einige Reddit-User haben die Lösung zum Resident Evil 7-Rätsel gefunden und den Raum im obersten Stockwerk des Horror-Hauses geöffnet. Alles zum kommenden Horror-Spiel findet ihr auch zusammengefasst auf unserer Resident Evil 7-Themenseite.

RE7 Demo "Beginning Hour" - Geheimraum & schmutzige Münze

Zunächst zieht ihr nach dem Aufwachen im Kamin an der Kordel. Betretet den Geheimraum und holt euch die Sicherung, die ihr gleich rechts neben dem Kamin einsetzt. Nun dürft ihr oben im Dachboden die Treppe herunterlassen und betretet demzufolge sämtliche Bereiche des Hauses. Bevor ihr euch jedoch auf den Dachboden begebt, holt ihr euch das Notizbuch. Verlasst hierfür den "Aufwachraum" und nehmt die schleimige Tür rechts. In der Mitte des Ganges findet ihr eine Kommode, in der das Notizbuch zu finden ist. Lauft nun zurück zum Raum mit dem Kamin und lauft davor weiter geradeaus zur Treppe, die nach oben führt. Aus der Kommode rechts am Fuße der Treppe nehmt ihr den Puppenfinger mit.



Nun lauft ihr nach oben in den Dachboden. Betretet den Raum hinten durch die zerstörte Wand. Rechts an der Wand - zwischen Leiter zum Dachbodenfenster und verschlossener Tür - aktiviert ihr die rote Schrift an der Wand. Nun vernehmt ihr das erste Lachen eines Kindes, der Hinweis auf die kommenden Aktionen. Betrachtet ihr nun das Notizbuch in eurem Inventar, so findet ihr einen ersten Eintrag. Ihr müsst nun alle fünf Tatorte der Morde in diesem Haus finden und mit Hilfe der Puppenhand aktivieren. Links neben der Schrift bei den alten Fernsehgeräten liegt übrigens der andere Teil der Puppenhand, den ihr mit dem Finger kombiniert. Nehmt noch den Kellerschlüssel mit, den ihr auf dem Tisch in der gegenüberliegenden Ecke findet. Nun klappert ihr in der Resident Evil 7-Demo für die Lösung des Puppenhand-Rätsels verschiedene Locations ab.

Ab in den Keller

Achtung: Hier unten im Keller lauern fiese Monster. Ihr solltet außerdem beachten, dass euch Fiesling Baker im Keller einsperren möchte. Ihr könnt aber entkommen, auch ohne Waffe. Achtet nur darauf, vom Monster nicht erwischt zu werden. Nehmt den Weg, wo ihr das Notizbuch gefunden habt und lauft den Gang bis ganz nach hinten. Hier schließt ihr mit dem Kellerschlüssel das Gitter auf. Nehmt den Weg hinab und öffnet die Kellertür. Nun lauft ihr schnell zum Ventil und hebt es auf, sprintet danach weiter nach hinten, um den Dachbodenschlüssel aus dem Regal zu ergattern. Sollte euch das Monster beißen, triggert ihr das "Infiziert"-Ende, was für die Münze aber keine Rolle spielt. Um das Monster ein wenig im Schach zu halten, bringt ihr im Keller den von der Decke hängenden Leichensack zwischen euch und das Biest. Ihr tretet dagegen, sobald der Gegner dahinter steht. Nun lauft ihr zur Ausgangstür und rüttelt daran. Das Monster bleibt kurz am Boden liegen. Mit mehrmaligem Rütteln und Treten öffnet sich die Tür im Keller und ihr lauft nach oben.

Video-Kassette besorgen

Die VHS-Kassette spielt ihr am Fernseher im ersten Raum ab. Quelle: Capcom Oben angekommen lauft ihr bis zum umgestoßenen Bücherregal, das vor dem Treppenaufgang im Obergeschoss liegt. Geht ins Menü und wählt "Objekt untersuchen" an, und richtet nun den Zeigefinger der Puppenhand auf das Bücherregal. Wartet einen Augenblick und der Sound eines umstürzenden Regals ertönt - Dies ist der erste Tatort, den ihr benötigt. Durchquert nun die Küche und nehmt den Weg am verschlossenen Schrank vorbei nach hinten. Ganz hinten findet ihr eine verschlossene Ausgangstür sowie den Bolzenschneider. Damit öffnet ihr den verschlossenen Schrank und holt euch die VHS-Kassette darin. Nun lauft ihr den Dachboden nach oben, nehmt aber nicht die Tür zum Telefon sondern lauft vorbei den Gang nach hinten. Blickt eine Weile auf die vernagelte Tür und ihr hört ein zweites Kinderlachen. Nun erhaltet ihr den zweiten Eintrag ins Notizbuch.

Dietrich holen und Axt erhalten

Kehrt nun in den Keller zurück. Keine Sorge, die Monster sind weg. Vor dem Kellereingang auf dem Generator liegt ein Dietrich, den ihr mitnehmt. Geht durch die Kellertür und richtet die Puppenhand mit dem Zeigefinger auf den Leichensack. Nun ertönen Schüsse, die euch den zweiten Tatort signalisieren. Lauft nun wieder aus dem Keller in die Küche. In einer verschlossenen Kommode gegenüber der Fensterseite benutzt ihr den Dietrich und öffnet so die Schublade. Nehmt euch die Axt und lauft zum Treppenaufgang. Hier findet ihr ein Gemälde (Eine Person, deren Kopf in weißen Stoff gewickelt ist) an der Wand. Schlagt mit der Axt auf den Hals ein und vernehmt ein weiteres Kinderlachen samt Eintrag im Notizbuch.

Ihr müsst die Video-Sequenz bis zum Ende schauen. Quelle: Capcom Betretet zunächst den Raum unterhalb der Treppe. Hier richtet ihr den Zeigefinger auf die vernagelte Tür und wartet einen Augenblick. Ihr hört Geräusche einer zuschlagenden Tür. Dies ist der Hinweis auf den dritten Tatort. Verlasst den Raum, macht vor dem schwarzen Spiegel im Flur aber eine 180 Grad-Drehung (Analog-Stick zurück + Kreis- oder B-Taste). Nun hört ihr ein weiteres Kinderlachen und erhaltet den vierten Eintrag im Notizbuch. Lauft hoch auf den Dachboden zum Bett. Oberhalb des Bettes seht ihr Kabel, auf die ihr die Puppenhand richtet. Nun hört ihr ein weiteres Geräusch, das zum vierten Tatort passt.

Videokassette anschauen und Puppe im Keller finden

Begebt euch nun fix in den Startraum, in dem ihr aufgewacht seid und benutzt die Videokassette mit dem Fernseher. Seht auch die Sequenz bis zum Schluss an. Nach der Sequenz könnt ihr euch den Schlüssel zur Hintertür im Geheimraum durch die Kaminkordel holen. Nun lauft ihr erneut in den Keller. Das Monster ist weg und ihr findet eine Puppe auf dem Boden hinten in der Ecke, wo sich auch der Dachbodenschlüssel befand. Schaut auf die Puppe und ihr vernehmt das letzte Lachen des Kindes inklusive Eintrag im Notizbuch. Achtung: Diese Aktion scheint etwas verbuggt zu sein, probiert einige Einstellungen, wartet ein wenig dreht euch um, lauft herum. Sollte es dann nicht funktionieren, so müsst ihr euch erneut das Video samt kompletter Sequenz reinziehen.

Geheimtür öffnen und schmutzige Münze einheimsen

In der Küche zeigt ihr mit dem Puppenfinger auf den Kochtopf. Quelle: Capcom Kehrt nun zum Dachboden zurück. Auf dem Weg dorthin richtet ihr in der Küche den Puppenfinger auf den Kochtopf auf dem Tisch. Nun hört ihr das Geräusch des fünften und letzten Tatortes. Nun begebt ihr euch auf den Dachboden und erkennt die blutigen Hände auf der verschlossenen Tür. Betretet den Raum und nehmt die Münze auf dem Schild auf dem Stuhl mit. Nun verlasst ihr das Spiel beispielsweise durch das Dachfenster. Dabei ist es egal, welches Ende ihr getriggert habt. Ihr erhaltet nach Abschluss der Demo den Hinweis, dass die Münze ins Hauptspiel von Resident Evil 7 übertragen wird. Was die Münze dort bringt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Video-Guide zur Resident Evil 7-Demo - Schritt für Schritt zur Münze

Bonus-Tipp: Habt ihr die Axt-Schublade in der Küche noch nicht geöffnet, so findet ihr zwischen Mikrowelle und Kühlschrank auf dem Boden einen Dietrich. Schließt ihr damit in der Videosequenz die Schublade auf, so ist diese dann auch außerhalb des Videos geöffnet!

Bonus-Tipp: Mit dem Ventil holt ihr euch im Badezimmer im Gang zum Keller die Pistole. Benutzt das Ventil mit dem Rohr an der Wand und dreht das Wasser auf. Nun dürft leert ihr das Klo mittels Klospülung und nehmt die Pistole. Munition findet ihr überall im Haus verstreut.