Alle Infos zu Resident Evil 7 auf einen Blick! Wir bieten euch einen umfassenden Überblick zum Survival Horror-Ableger von Capcom. Mit dem siebten Teil der Horror-Reihe möchte der Entwickler wieder zurück zu alten Wurzeln. Weniger Action und mehr Überlebenskampf und Horror sollen alte sowie neue Fans rundum zufriedenstellen. Wir bieten euch Details zum Release-Termin, einen Test-Bericht zum gegebenen Zeitpunkt sowie jede Menge Tipps und eine Komplettlösung zu Resident Evil 7 Biohazard, die euch bequem durch das Abenteuer geleitet. Bereits in der Beginning Hour-Demo bot Hersteller Capcom allen Survival Horror-Fans einen tollen Einblick in das neuartige Prinzip des kommenden Spiels. Wer übrigens die Demo vollständig abschließt, erhält eine schmutzige Münze, die dann ins Hauptspiel übertragen werden darf.



Der Release-Termin zu Resident Evil 7

Jedoch, es stimmt - und der Release von Resident Evil 7 ist näher, als von vielen vermutet: Schon am 24. Januar 2017 dürfen wir uns wieder in eine Welt des Horrors begeben, und die Entwickler haben alle scheinbaren Konventionen der letzten Jahre über Bord geworfen. Anstatt massenweise Gegnern und B-Movie-Grusel erwartet uns diesmal allem Anschein nach ein deutlich ruhigeres, auf wenige und dafür umso renitentere Feinde beschränktes Abenteuer mit richtigem Grusel-Potenzial. Das Spiel erscheint für PC, PS4 (inklusive PlayStation VR) und Xbox One.

Resident Evil 7-Trailer mit düsteren Spielszenen

Resident Evil 7 - Systemanforderungen für die PC-Version

Wie die Systemanforderungen für die PC-Fassung von Resident Evil 7 offenbaren, ist kein High-End-PC nötig, um Capcoms neues Horror-Abenteuer zumindest in 60 fps und 1080p-Auflösung zu spielen. Die folgende Tabelle zeigt euch die System-Specs der PC-Version zu Resident Evil 7 Biohazard.



Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit) Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit) CPU Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX 6300 Intel Core i7 3770 3.4GHz / keine Angabe zur AMD-CPU RAM 8 GB 8 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260X Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X Festplatte kA kA

Resident Evil 7 im Test

Unser Test-Team ist bereit! Das Spiel erscheint offziell am 24. Januar 2017. Sobald wir das neue Survival Horror-Abenteuer durchgespielt und ausgiebig getestet haben, findet ihr hier auf pcgames.de einen Test zu Resident Evil 7. Schaut also rund um den Release-Termin von RE7 immer mal wieder bei uns vorbei!

Resident Evil 7 Komplettlösung und Tipps

Wer die Demo "Beginning Hour" zu Resident Evil 7 gespielt hat, der weiß, an der ein oder anderen Stelle wird man Tipps zum Spiel benötigen! So dürft ihr euch auf unsere Resident Evil 7 Komplettösung und viele weitere Tipps zum Grusel-Schocker freuen. Pünktlich zum Release des Capcom-Abenteuers versorgen wir euch mit jeder Menge Guides. Schaut also in unserem Tipps-Bereich zu Resident Evil 7 vorbei! Dort verraten wir euch in unserem Resident Evil 7-Guide zur Beginning Hour-Demo, wie ihr die schmutzige Münze für das Hauptspiel freischaltet!

Enthüllung auf der E3 2016

Dass Resident Evil 7 kommt, war abzusehen - immerhin gehört Resident Evil nach wie vor zu den wichtigsten Marken des japanischen Studios Capcom und Resident Evil 6 erschien bereits 2012. Wann jedoch mit Teil 7 zu rechnen ist und wie es aussehen würde, das war bisher noch nicht bekannt. Im Vorfeld der Enthüllung auf Sonys E3-Pressekonferenz 2016 wurde lediglich verlautbart, dass sich das Spiel signifikant von den drei immer Action-lastiger werdenden Vorgängern unterscheiden würde; da dies allerdings auch schon bei den vorhergegangenen Spielen gesagt wurde, gaben wir auf diese Verheißungen nicht allzu viel.

Bisherige Fakten und Erkenntnisse im Überblick

Der offizielle siebente Teil der althergebrachten Horror-Serie

Erscheint gemeinsam mit Umbrella Corps anlässlich des 20. Geburtstags der Serie

Umbrella Corps soll die Spieler zufriedenstellen, die Resident Evil als Action-Spiel mögen, Resident Evil 7 soll die Horror-Veteranen bedienen

Die Entwicklung geschieht weiterhin direkt bei Capcom und somit den Leuten, welche auch die nummerierten Vorgänger entwickelt haben

Resident Evil 7 wird der erste Hauptteil der Serie, der ausschließlich aus der Ego-Perspektive gespielt wird, um die Horror-Atmosphäre zu verstärken

Erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC

PlayStation-Spieler dürfen - zumindest vorerst exklusiv - das gesamte Spiel auch in VR genießen. Andere VR-Versionen könnten folgen, sind aber noch nicht bestätigt

Trotz der sehr andersartigen Gestaltung ist es KEIN Reboot - die Geschichte setzt direkt nach den Ereignissen von Teil sechs an

Charaktere aus den Vorgängern sollen, wenn überhaupt, nur in Nebenrollen vorkommen; die Hauptfiguren sind allesamt Serien-Neulinge

Bezüglich Handlungsort, Feindestypen, Prämisse und mehr wurden noch keine Informationen bekanntgegeben

PlayStation-Plus-Mitglieder können sich seit der Enthüllung des Spiels eine Resident Evil 7-Demo auf die PS4 laden.

Obwohl in der Demo keine Waffen und keine Gegner vorhanden sind, wird beides ein Element im fertigen Spiel sein

Die Spielfigur der Demo ist anscheinend nicht jene, die man im fertigen Spiel kontrollieren wird

Das Haus aus der Demo wird zwar im Spiel vorkommen, aber nicht auf dieselbe Art und Weise

Gerüchteweise wird dem Spiel eine Demo zum heiß erwarteten Resident Evil 2-Remake beiliegen

Die Auswahl an Gegenständen, die wir in der Demo finden, ist begrenzt. Trotzdem ermöglichen sie verschiedene Spielenden.Quelle: PC Games

Übelkeit beim VR-Probespielen von RE7

Eine nette kleine Anspielung auf die Serien-Historie bietet dieses Bild, auf dem ein Helikopter samt Umbrella-Logo zu sehen ist.Quelle: PC GamesAuf der E3 konnte man die PlayStation-VR-Variante von Resident Evil 7 bereits anspielen - auch wir ließen uns diese Gelegenheit nicht entgehen. Allerdings häuften sich sehr schnell die Berichte, wonach die VR-Demo unter den Besuchern reihenweise Übelkeit auslösen würde - auch das können wir bestätigen, denn wir mussten unsere Demo ebenfalls nach der Hälfte abbrechen und auf die normale Bildschirm-Ansicht umstellen. Dieses Übelkeitsgefühl wird anscheinend dadurch ausgelöst, dass man den virtuellen Kopf einerseits via Kopfbewegungen, andererseits mittels des rechten Analogsticks steuern kann; ein Problem, mit dem auch viele andere VR-Titel derzeit noch zu kämpfen haben. Die Entwickler haben aber versprochen, sich dieses unangenehmen Umstands bis zum Release des Spiels noch anzunehmen.

Resident Evil 7 - Horror-Gameplay, Trailer und Videos

Ihr seid auf der Suche nach Gameplay-Szenen aus Resident Evil 7 oder nach den neuesten Trailern zur Fortsetzung des Horror-Kults? Dann behaltet diese Seite im Blick. Sobald die Entwickler neue Trailer oder Videos zu Resident Evil 7 veröffentlichen, findet ihr sie hier:

Resident Evil 7-Demo nur als Appetizer

Die Demo zu Resident Evil 7 gibt einen guten ersten Eindruck davon, in welche Richtung sich Resident Evil 7 nach dem primär auf Action ausgerichteten sechsten Teil bewegt. In einem verlassenen, heruntergekommenen Haus wachen wir hier auf einmal auf dem schmutzigen Boden auf und bewegen uns durch das zerstörte und an vielen Stellen vergammelte Gebäude. Um wieder herauszukommen, müssen wir einig Gegenstände finden und richtig kombinieren; ein Bolzenschneider öffnet einen versperrten Schrank, eine Sicherung sorgt dafür, dass wir die elektrische Treppe zum Dachboden aktivieren könne und so weiter. Schön: Um die Demo zu beenden, existieren einige verschiedene Lösungswege - und einige Elemente der Demo wie ein anscheinend völlig sinnfreier Dummy-Finger sorgen unter rätselbegeisterten Fans auch jetzt noch für rauchende Köpfe.

Waffen oder Action spielen in diesem knapp 15-minütigen Abschnitt keinerlei Rolle. Der einzige Gegner, den wir treffen, ist nur in einer kurzen Zwischensequenz relevant. Das heißt aber keineswegs, dass dies auch im fertigen Spiel so sein wird: Hier werden wir sehr wohl auf Feinde treffen und diese auch bekämpfen müssen. Von der Krachbumm-Action gerade des fünften und sechsten Teils wird das Spiel aber meilenweit entfernt sein. Stattdessen prägen wenige, aber starke Widersacher das Bild.

Überhaupt hat die Demo nur sehr peripher mit dem fertigen Resident Evil 7 zu tun; das Haus wird eine Rolle spielen, aber eine völlig andere, als wir sie hier erleben, und wir werden eine andere Spielfigur durch die Gegend scheuchen. Das klingt - abgesehen von der Ego-Perspektive - alles sehr ähnlich wie das, was man aus den frühen Teilen der Serie kennt. Wer also befürchtet hat, dass Resident Evil sich in eine Richtung à la P.T. - wovon die Demo ohne jede Frage stark inspiriert wurde - entwickelt, kann also beruhigt aufatmen. Ein Grusel-Walking-Simulator erwartet uns hier definitiv nicht.

Resident Evil 7: Aktuelle News und Neuigkeiten