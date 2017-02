Update: Mit der Einführung der 2. Generation in Pokémon GO wächst natürlich auch die Anzahl der Pokémon, die ihr über Eier ausbrüten könnt. Die Funktionsweise der Eier hat sich dabei natürlich nicht geändert. Tipps dazu findet ihr im unteren Teil dieses Guides - ebenso wie eine Liste der ursprünglich in Eiern schlummernden Pokémon. Hier gibt's jetzt zunächst einmal die aktuelle Übersicht der Pokémon der 2. Generation, die in Eiern stecken können. Da Niantic keine offiziellen Informationen veröffentlicht, handelt es sich hier um Daten, die von Spielern gesammelt wurden. Dementsprechend gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Eier mit 2 Kilometer Distanz Eier mit 5 Kilometer Distanz Eier mit 10 Kilometer Distanz Griffel Elekid Skorgla Endivie Sniebel Miltank Karnimani Yanma Larvitar Feurigel Girafarig Mantax Traunfugil Natu Voltilamm Pichu Magby Tannza Remoraid Phanpy Panzaeron Schneckmag Baldorfish Mogelbaum Togepi Pottrott - Pii Kussilla - Fluffeluff Damhirplex - Ledyba Rabauz - - Woingenau - - Felino - - Dummisel -

Grundlagen-Guide & Pokémon der 1. Generation: Während ihr in Pokémon GO auf Monsterjagd geht, solltet ihr das Ausbrüten von Eiern nicht vergessen - denn das ist eine vergleichsweise effektive Methode, um an seltene Pokémon zu gelangen! Von Spielbeginn an befindet sich eine Ei-Brutmaschine in eurem Rucksack. Bei Level-Aufstiegen oder im Shop könnt ihr weitere bekommen, diese sind allerdings nicht unbegrenzt einsetzbar und verschwinden nach Gebrauch wieder! Nun fehlen womöglich passende Pokémon-Eier. Diese könnt ihr mit etwas Glück bei Pokéstops abgreifen - geht in eurer Nachbarschaft einfach eine Runde spazieren und grast alle Sehenswürdigkeiten unmittelbarer Nähe ab. Denkt daran, dass Pokéstops nach Interaktion blockiert sind und erst nach einigen Minuten reaktiviert werden.

Habt ihr ein Ei gefunden, solltet ihr es zum Ausbrüten schnellstmöglich in die Brutmaschine legen. Tippt auf das Pokéball-Symbol auf dem Kartenbildschirm und wechselt dann ins Pokémon-Menü. Oben rechts seht ihr den Reiter "Eier". Euer Rucksack hat eine Kapazität für maximal neun Stück. Bevor ihr neue aufnehmen könnt, müsst ihr vorhandene Poké-Eier erst einmal ausbrüten. Diese schlüpfen in unterschiedlichen Zeiträumen. Je nach Ei müsst ihr entweder 2, 5 oder sogar 10 Kilometer erfolgreich absolvieren. Viele seltene Pokémon bekommt ihr durch 10-Kilometer-Eier, daher solltet ihr euren Fokus auf die Aufzucht eben dieser legen. Wie ihr die geschlüpften Pokémon anschließend trainiert, erklären wir im Level-Guide. Eine Liste mit Pokémon, die ihr durch die Eier-Aufzucht erhalten könnt, findet ihr in der Tabelle weiter unten.



Poké-Eier ausbrüten - funktioniert das auch mit Fahrrad und Auto?

Das Ausbrüten von Eiern in Pokémon GO stellt eine gute Möglichkeit dar, an seltene Pokémon zu gelangen.Quelle: PC GamesDamit Pokémon GO eure zurückgelegte Distanz auch richtig zählt, solltet ihr die App stets geöffnet haben. Außerdem empfehlen wir zu Fuß zu gehen, denn das Spiel erkennt augenscheinlich aufgrund des Tempos, ob ihr womöglich gerade mit dem Auto, Bus oder Zug unterwegs seid. Ob einer geschätzten Geschwindigkeit von circa 15 Kilometern pro Stunde wird der Zähler abgeschaltet.

Einige Nutzer berichten, dass das Ausbrüten von Eiern aber relativ gut mit Skateboard und Fahrrad funktioniert. Voraussetzung hierbei ist allerdings, dass ihr ungefähr das Schritttempo einhaltet. Mit einem Klebeband lässt sich euer Smartphone bequem an den Lenker des Fahrrads befestigen, wo ihr das Interface immer im Blick habt. Der Distanzzähler in Pokémon soll sich auch mit einem Schallplattenspieler oder Deckenventilator austricksen lassen. Das Anwenden der eben skizzierten Methoden geschieht jedoch auf eigene Gefahr! Cheats in Pokémin Go aller Art solltet ihr generell meiden.

Habt ihr die benötige Distanz gemeistert, erscheint beim Spielen von Pokémon GO automatisch eine Animation und ihr erhaltet ein neues Pokémon. Das Schlüpfen eines Eis hilft euch übrigens schnell im Level von Pokémon Go aufzusteigen. Für eine erfolgreiche Aufzucht gib es je nach zurückgelegter Distanz zwischen 200 und satten 1.000 EP. Habt ihr das schlüpfende Pokémon noch nicht im Pokédex, wandern zusätzlich weitere 500 EP aufs Trainer-Konto! Mit einem aktivierten Glück-Ei gibt es sogar doppelt so viele Erfahrungspunkte! Ihr habt Pokémon Go noch nicht? Der Download für iOS- und Android-Geräte ist in Deutschland seit dem 13. Juli 2016 offiziell möglich.

Pokémon-Eier brüten - Liste mit schlüpfenden Pokémon

Eier mit 2 Kilometer Distanz Eier mit 5 Kilometer Distanz Eier mit 10 Kilometer Distanz Bisasam Nidoran Onix Glumanda Nidoran Kicklee Schiggy Sandan Nockchan Raupy Rettan Chaneira Hornliu Vulpix Pantimos Taubsi Myrapla Sichlor Rattfratz Paras Rossana Habitak Bluzuj Elektek Pikachu Digda Magmar Piepi Mauzi Pinsir Pummeluff Enton Lapras Zubat Menki Evoli Kleinstein Fukano Kabuto Karpador Quapsel Aerodactyl - Abra Relaxo - Machollo Amonitas - Knofensa Dratini - Tentacha - - Ponita - - Flegmon - - Magnetilo - - Porenta - - Dodu - - Jurob - - Sleima - - Muschas - - Nebulak - - Traumato - - Krabby - - Voltobal - - Owei - - Tragosso - - Schlurp - - Smogon - - Rihorn - - Tangela - - Kangama - - Seeper - - Goldini - - Sterndu - - Tauros - - Porygon -