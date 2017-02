Manch einer will sein Smartphone vor fremden Zugriffen möglichst gut schützen, und vor allem wenn ein Smartphone auch geschäftlich im Einsatz ist, wäre es fahrlässig, keine individuelle Authentifizierung zum Entsperren des Displays zu nutzen. Die meisten Smartphone-Nutzer entscheiden sich dabei dafür, das Display über ein individuelles Muster zu entsperren, welches man über den Touchscreen eingibt, oder nutzen einen Zahlencode, den man eingeben muss. Bei neueren beziehungsweise etwas hochpreisigeren Smartphones sind auch Fingerabdruckscanner zu finden, so dass das Display per Fingerabdruck entsperrt werden kann.

das iPhone 7 bietet einen Fingerabdrucksensor - schon bald könnte beim iPhone ein Iris-Scan dazukommen. Quelle: Apple Doch auch die menschliche Iris ist - wie ein Fingerabdruck - individuell unterschiedlich und somit ein einzigartiges Erkennungsmerkmal. Genau dies wird Apple offenbar nutzen, dies behaupten zumindest Quellen aus der Industrie, wie wccftech berichtet. Demnach soll das im September 2017 anstehende iPhone 8 mit einem Iris-Scanner ausgestattet werden, so dass man sich quasi durch einen Blick auf sein iPhone identifizieren und das Display entsperren beziehungsweise bestimmte Dienste nutzen kann. Dank immer hochwertigerer Mini-Kameras ist es auch realistisch, dies technisch umzusetzen. Gegebenenfalls kann der Iris-Scan mit einem gleichzeitigen Fingerabdruckscan kombiniert werden, um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen. Neben den neuen Gerüchten zum Irisscan wurde ja bereits bekannt, dass das neue Topmodell der achten Generation mutmaßlich über 1000 Dollar kosten wird, unter anderem da angeblich ein in der Produktion teureres OLED-Display verwendet werden soll.