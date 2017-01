iPhone: Controller lässt das Smartphone wie Nintendos Switch aussehen

Das Controller-Konzept von Nintendos kommender Konsole Switch ist interessant. Man klemmt an die linke und rechte Seite der tragbaren Konsole je einen Joy-Con-Controller und kann von unterwegs aus spielen, während man die Konsole auf diese Weise in den Händen hält und das Spiel auf dem Display zu sehen ist.

Das Unternehmen Gamevice kündigte nun ein ähnliches Konzept für Apples iPad und iPhone an. Es handelt sich um Controller, welche das Tablet oder Smartphone ähnlich einer Nintendo Switch aussehen lassen. Man klemmt einfach ein iPhone, iPad Mini, iPad Air oder iPad Pro in den entsprechenden Gamevice-Rahmen und schon kann man die Controller an der linken und rechten Seite nutzen, um von unterwegs aus spielen zu können.

Natürlich gibt es pro Gerät unterschiedliche Rahmen, sodass das Smartphone oder Tablet auch hinein passt. Der Controller bietet einen Analogstick, ein Richtungspad, Buttons und eine Schultertaste an der linken sowie einen Menü-Button, einen weiteren Analogstick und Buttons sowie eine Schultertaste auf der rechten Seite. Zudem ist ein Lightning-Anschluss vorhanden, sodass das Tablet oder das Smartphone auch dann geladen werden können, wenn es sich im Gamevice-Rahmen befindet. Der Controller soll in etwa so viel Strom verbrauchen wie Kopfhörer.

Gamevice erklärt, dass der Controller rund 900 Spiele unterstützt, darunter Minecraft, NBA2K17, Marvel Contest of Champions und Assassin's Creed Identity. Die Version für iPad Air und Pro befinden sich - zumindest in den USA - schon im Handel, die Varianten für iPhone und Mini folgen am 31. Januar. Der Preis liegt bei 99,99 US-Dollar.

