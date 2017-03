devcom: Neues Entwickler-Event im Rahmen der gamescom 2017

Im Rahmen der diesjährigen gamescom 2017 - der weltweit größten Veranstaltung für Video- und Computerspiele - wird zum ersten Mal das Entwickler-Event devcom auf dem Messegelände in Köln stattfinden. Vom 20. bis 24. August 2017 haben Besucher die Möglichkeit an verschiedenen Vorträgen, Panels, Workshops und Präsentationen teilzunehmen. Verschiedene Experten und Insider aus der ganzen Welt werden dabei die unterschiedlichen Aktivitäten leiten.

Der Zeitplan der devcom 2017. Quelle: devcom Die devcom 2017 wird in fünf unterschiedliche Haupt-Veranstaltungen unterteilt - dabei handelt es sich um die "devcom developers conference", die "devcom summits", die "devcom developers lounge", offizielle "gamescom keynotes" und das Indie-Event "RESPAWN - gathering of game developers". Im Fokus stehen der devcom 2017 stehen die Bereiche Game-Development, Game-Publishing, Networking und Community Building. Tickets für das Event können ab sofort über die offizielle Seite der devcom erworben werden. Dort findet Ihr auch viele weitere und ausführliche Informationen rund um die verschiedenen Angebote der Entwickler-Konferenz.



Von Dominik Zwingmann

Autor