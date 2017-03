Mit über 100 Millionen US-Dollar Einspielergebnis war die Zombie-Komödie Zombieland aus dem Jahr 2009 ein Erfolg an den Kinokassen - da verwundert es schon fast, dass es in Sequel-, Reboot- und Remake-Zeiten auch acht Jahre später noch kein Nachfolger in die Kinos geschafft hat. Doch wie der Drehbuchautor Paul Wernick, der gemeinsam mit seinem Partner Rhett Reese aktuell an Deadpool 2 arbeitet, nun gegenüber dem Hollywood Reporter klar gemacht hat, könnte es durchaus bald soweit sein. "Wenn Du Dir unsere Filmografie ansiehst, weißt Du, dass wir Sequels lieben", so Wernick. "Und wir stecken momentan mitten in Deadpool 2. Zombieland 2 ist am Horizont, und bekommt hoffentlich bald grünes Licht." Ob das Drehbuch zu Zombieland 2 bereits fertig ist, ließ der Autor nicht verlauten.

Die Komödie Zombieland entstand unter Regie von Ruben Fleischer, und spielt in einem postapokalyptischen Amerika, in dem der unter Angstzuständen leidende Columbus (Jesse Eisenberg) insbesondere aufgrund seiner strengen Überlebensregeln zu den letzten noch lebenden Menschen gehört. Neben Eisenberg standen unter anderem Schauspieler wie Woody Harrelson, Emma Stone und Bill Murray vor der Kamera. Für weitere Informationen zu Zombieland und aller Wahrscheinlichkeit nach kommenden Neuigkeiten rund um das Sequel besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum Film.

Quelle(n): Box Office Mojo The Hollywood Reporter via Gamespot