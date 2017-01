Oculus gegen ZeniMax: ZeniMax fordert Entschädigung in Milliardenhöhe

Schon seit 2014 streiten sich Oculus VR, das Unternehmen hinter dem VR-Headset Oculus Rift, und der weltweite Publisher ZeniMax vor Gericht. Damals reichte ZeniMax Klage gegen Oculus VR ein. Beim jahrelangen Streit ging es unter anderem auch um die Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und dem Anwerben von ZeniMax-Angestellten. ZeniMax warf Oculus VR und seinem Gründer Palmer Luckey auch vor, beim Wechsel vom ehemaligen Mitarbeiter und Doom-Designer John Carmack, zahlreiche betriebsinterne Dokumente auf eine Festplatte kopiert und gestohlen zu haben. Carmack hatte gemeinsam mit dem Oculus-Schöpfer Palmer Luckey an einer frühen Version der VR-Headsets gearbeitet und war anfänglich noch Mitarbeiter bei id Software, einem Tochterunternehmen von ZeniMax, und wechselte dann Ende 2013 zu Oculus VR.

Auch bekannte Größen wie Facebook-Gründer Marc Zuckerberg mussten in dem Fall vor Gericht aussagen. Zuletzt forderte ZeniMax vor Gericht 15 Prozent der Geschäftsanteile von Oculus VR als Ausgleich. Nun scheint der Streit bald zum Ende zu kommen. Wie berichtet wird, wurden von den Anwälten beider Parteien vor Gericht die Abschlussplädoyers gehalten. Wenn es nach den Anwälten von ZeniMax geht, soll Oculus VR einen Schadenersatz von zwei Milliarden US-Dollar Vertragsstrafe und weitere zwei Milliarden als Kompensation zahlen. Insgesamt müsste Oculus, wenn die Jury sich dafür ausspricht, also insgesamt vier Milliarden US-Dollar berappen. Oculus' Anwälte dagegen sehen keine Rechtsansprüche, die von ZeniMax geltend gemacht werden können. Luckey habe laut Oculus die leitende Rolle bei der Entwicklung der Oculus VR gespielt und er sei niemals bei id Software angestellt gewesen. Eine Entscheidung in dem Fall wird am kommenden Montag, den 30, Januar 2017, erwartet.

Was ist eure Meinung zu dem Fall? Sind vier Milliarden US-Dollar als Ausgleichszahlung für ZeniMax gerechtfertigt, oder sollte die Strafe für Oculus VR geringer ausfallen? Eure Meinung zu dem Fall könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben! Mehr Wissenswertes rund um Oculus VR und ZeniMax findet ihr auf unserer entsprechenden und umfangreichen Themenseiten.

Quelle: Shacknews