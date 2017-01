Youtube: Betreiben Youtuber Unternehmen? Bußgelder könnten drohen

Youtuber können viel Geld mit ihren Videos verdienen. Die Werbeeinnahmen durch viele Abonnenten und Klicks sowie zusätzliche Werbeeinahmen durch Kooperationen füllen den erfolgreichen Youtubern die Kassen.

Nach einem Umzug nach Cobb County, Georgia erhielt der Youtuber Justin "KOSDFF" Chandler einen Brief, in welchem ihm ein Bußgeld angedroht wurde, weil er von Zuhause aus ein nicht angemeldetes Unternehmen betreiben solle. In Cobb County soll das betreiben eines Youtube-Kanals, mit dem man Geld verdient, gleichwertig mit dem Betrieb einer Firma sein. Offenbar schwärzte ihn sein Nachbar wegen eines Streits um einen Parkplatz an. Chandler, der selbst Kenntnisse in Jura besitzt, sieht die Angelegenheit sehr kritisch.

Er stellt sich die Frage, ob das Erstellen und Hochladen von Videos auf Youtube wirklich der Arbeit eines Unternehmens gleicht und ob es eine Rolle spielt, wie viele Views er hat und was er einnimmt. Denn immerhin würden Millionen von anderen dasselbe tun. Das professionelle Equipment, das er für seine Arbeit nutzt, sei ein Grund, warum es diesen Ärger gab und er sieht auch ein, dass ein Unternehmen sich nicht zu einem Home Office wandeln kann, nur weil es schlechteres Equipment anstatt professionellem nutzt.

Hier hat sich wohl eine neue rechtliche Grauzone aufgetan. Denn wo hört das Hobby auf und wo fängt das Unternehmen an? Gerade Netzwerken ist das Thema eher unangenehm und man möchte es lieber umgehen. Denn für Unternehmen gelten andere Regeln und auch andere Steuersätze als für Heimarbeit. Im Fall von Justin "KOSDFF" Chandler ist die Sache schon eindeutiger. Er ist mit anderen Youtubern in ein Haus gezogen, um gemeinsam Videos zu produzieren und damit Geld verdienen. Dies sieht schon eher nach einer Firma aus, als eine einzelne Person, die im Keller mal ein Video zu einem Computerspiel produziert.

Die Situation zeigt, dass die rechtlichen Situationen rund um Youtube noch immer nicht eindeutig geklärt sind und immer wieder Grauzonen auftauchen. Eine eindeutige Klärung wäre sinnvoll, sodass man immer weiß, woran man ist und dass man nicht gegen ein Gesetz verstößt.

Quelle: Kotaku