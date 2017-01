PewDiePie aka Felix Kjellberg kann es nicht lassen. Als seien über 52 Millionen Abonnenten auf YouTube noch nicht Aufmerksamkeit genug, sucht der Videoproduzent in letzter Zeit offenbar vermehrt das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte er mit der spaßhaften Ankündigung, er werde seinen erfolgreichen Kanal löschen, für Aufsehen gesorgt - nun erhitzt er mit einem neuen Video die Gemüter. In diesem demonstriert er einen Online-Service, der es Nutzern erlaubt, für Geld Textnachrichten von Menschen hochhalten zu lassen - Menschen, die dabei halb nackt in einem Dschungel herumtanzen. Ein Angebot, dass Kjellberg auch genutzt hat: In seinem Video sehen wir ab Minute Elf zwei dunkelhäutige Jungs, die lachend und tanzend ein Schild hochhalten. Ein Schild, auf dem steht: "Death to all jews" - "Tod allen Juden".



Im Video gibt sich Kjellberg schockiert von der Tatsache, dass seine Nachricht tatsächlich so abgebildet wurde, hält sich erst mit weit aufgerissenen Augen die Hand vor den Mund und sagt dann: "Es tut mir leid, ich dachte nicht, dass sie das tatsächlich tun würden, ich fühle mich teilweise verantwortlich." Trotzdem lässt es sich Kjellberg nicht nehmen, das Video aufgrund einer "herausragenden Erfahrung" mit fünf Sternen zu bewerten. "Ich bin da nicht allzu stolz drauf", "Ich bin nicht antisemitisch [...]", "Es war ein lustiges Meme, und ich dachte nicht, dass es funktionieren würde", "Ich liebe Juden" so einige der abschließenden Worte Kjellbergs, der zwischendurch komödiantisch in eine kleine Tröte bläst. YouTube reagierte übrigens lediglich mit einer Werbesperre auf dem entsprechenden Video - Kjellberg erreicht mit seinem geschmacklosen Scherz also immer noch Millionen junger, beeinflussbarer Menschen, bekommt aber immerhin kein Geld dafür.



Via Reddit