Disney und das YouTube-Netzwerk Maker Studios haben den Vertrag mit Felix "PewDiePie" Kjellberg mit sofortiger Wirkung beendet. Kjellberg wirkte im Rahmen der Abmachungen am Netzwerk "Revelmode" mit. Mehrere antisemitische Äußerungen in unterschiedlichen Videos der vergangenen Wochen seien der Grund für die plötzliche Beendigung der Zusammenarbeit. Besondere Aufmerksamkeit weckte ein Video vom 11. Januar 2017, in dem PewDiePie über die Freelance-Internetseite Fiverr zwei Inder für das Hochhalten eines Schildes mit der Aufschrift "Death to all Jews" bezahlte (wir berichteten). Im mittlerweile gelöschten Video wollte Kjellberg nach eigener Aussage den Anbieter Fiverr gewissermaßen an den Pranger stellen und zeigen, welche Grenzen Menschen für Geld überschreiten.

Insgesamt neun Videos seit August 2016 sollen antisemitische Äußerungen oder eine Verharmlosung des Nationalsozialismus enthalten. Ein Sprecher des YouTube-Netzwerk Maker Studios äußerte sich zur Auflösung des Vertrags: "Auch wenn Felix unter anderem durch Provokation bekannt wurde, ist er in diesem Fall klar zu weit gegangen - seine veröffentlichten Videos sind unangebracht." Insgesamt drei der neun betroffenen Videos wurden bereits offline genommen.

In einem Beitrag auf Tumblr hat sich PewDiePie bereits in der Nacht zum Fall geäußert. Darin distanziert sich der YouTuber von seinen Äußerungen, die er in den Videos gemacht hat. Er wollte zeigen, wie verrückt die moderne Welt geworden ist, besonders im Hinblick auf diverse Internet-Angebote. Er hätte nicht damit gerechnet, dass Menschen für nur fünf Dollar alles sagen. "Ich möchte eine Sache klar stellen: Ich unterstütze in keiner Weise irgendeine Form dieser hasserfüllten Einstellungen. [...] Ich sehe meinen Content als Entertainment an und nicht als Platz für seriöse politische Äußerungen. Ich weiß, dass meine Zuschauer das verstehen und deswegen auch meinen Kanal besuchen. Auch wenn es nicht meine Absicht war, verstehe ich, dass diese Witze ultimativ beleidigend waren", schreibt der 27-Jährige auf Tumblr. Google und YouTube haben sich bislang noch nicht offiziell geäußert.

