Der US-Sender TBS möchte aus der Gaming-Rubrik "Clueless Gamer" mit Moderator Conan O'Brien eine eigene Show machen. Laut Informationen von The Hollywood Reporter befindet sich das Spinoff derzeit in der Entwicklung und soll bereits im kommenden Monat in Serie gehen. Auf YouTube erreicht das Format in regelmäßigen Abständen ein großes Publikum. In Clueless Gamer kommentiert der meist planlose Conan O'Brien gemeinsam mit einem prominenten Gast die Geschehnisse auf dem Bildschirm. Zuletzt versuchte sich der Moderator mit Schauspieler Elijah Wood am neuen Final Fantasy 15. In den vergangenen drei Wochen wurde das Video bereits über 4,5 Millionen Mal angeklickt.



Conan O'Brien und seine Produktionsfirma Conaco Productions werden als Executive Producer der kommenden Show tätig sein. Anders als in der YouTube-Rubrik, wird O'Brien das Spinoff nicht selbst moderieren. Der neue Moderator sowie die Anzahl der geplanten Folgen werden demnächst bekannt gegeben. Clueless Gamer gehört bereits seit 2012 zum Katalog des US-Moderators. In dieser Zeit spielte Conan O'Brien mehr oder weniger mit Prominenten wie Peter Dinklage und Lena Headey von Game of Thrones, Zac Efron, Terry Crews, Seth Rogan und auch YouTuber PewDiePie war bereits in einer Ausgabe der Rubrik zu sehen. Bislang unklar ist noch, ob Clueless Gamer weiterhin als digitale Serie im Internet zu sehen sein wird oder ob auch eine Ausstrahlung im TV geplant ist.

Quelle: The Hollywood Reporter