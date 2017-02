YouTube: 30-sekündige Zwangs-Werbung wird abgeschafft

Die meisten YouTube-User kennen und hassen sie: die obligatorische 30-Sekunden-Werbung, welche vor dem Abspielen zahlreicher Clips auf der Video-Plattform von Google läuft. Diese Werbeform soll 2018 von Youtube verschwinden. Anstelle dessen will sich YouTube auf Formate fokussieren, die für Zuschauer und Werbetreibende zugleich gut funktionieren. Wie genau diese Formate aussehen sollen, wird jedoch nicht näher erklärt.

30-sekündige Werbung entfällt, aber...

So gut sich die Sache zunächst anhört, es bleiben doch einige Wermutstropfen. Google arbeitet nämlich an neuen Wegen, um Werbung auf YouTube zu betreiben. So sollen zwar die 30-sekündigen Clips entfallen, aber die Zwangs-Werbung vor Videos von 20 Sekunden Länge soll weiterhin bleiben. Ebenso ist es geplant, neue Werbeclips einzuführen, die sechs Sekunden dauern, vor Videos abgespielt werden und ebenfalls nicht weggeklickt werden können - sogenannte "Bumper Ads". Das könnte bedeuten, dass YouTube-User ab 2018 zwar vor dem Beginn der Videos von längerer Werbung verschont bleiben, dafür aber während des Clips mehrmals von Bumper Ads beim Zuschauen unterbrochen werden. Ob sich diese Annahme bewahrheitet und eine bessere Alternative darstellt als der Status Quo, wird sich im kommenden Jahr zeigen müssen.

Viele Analysten und Insider mutmaßen darüber, ob die geplante Änderung eine Reaktion von YouTube auf Facebook-Videos ist, die immer beliebter werden. Nicht nur Facebook sondern auch andere Plattformen wie Instagram pushen aktuell ihren eigenen Video-Feed und stellen sich somit als direkte Konkurrenten zu YouTube auf. Das wirkt sich auf die Geschäfte des Google-Video-Dienstes aus und nimmt ihm die Monopolstellung. Jeder View, der durch Facebook oder andere Plattformen generiert wird, könnte im Endeffekt YouTube fehlen. Mehr Interessantes rund um YouTube findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Eure Meinung zu den geplanten Änderungen könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

