Wie Playtonic Games bekannt gibt, hat Yooka-Laylee den sogenannten Gold-Status erreicht. Das Jump'n'Run gilt damit vorerst als fertiggestellt. Die Entwickler dürften aber bereits mit der Arbeit an ersten Updates beschäftigt sein. Yooka-Laylee erscheint, wie im Dezember bekannt gegeben, am 11. April für PC, PS4 und Xbox One. Die ursprünglich ebenfalls geplante Wii-U-Fassung wurde eingestellt. Stattdessen werkelt Playtonic nun an einer Umsetzung für Nintendo Switch, die allerdings bislang noch keinen Release-Termin hat.

Yooka-Laylee ist ein klassisches 3D-Jump'n'Run, die insbesondere auf Nintendos N64 um die Jahrtausendwende herum äußerst populär waren. Als Beispiele seien an dieser Stelle nur Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie von Rare genannt. Yooka-Laylee wurde mit Hilfe der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Über 70.000 Backer waren bereit, umgerechnet etwa 2,5 Millionen Euro für die Entwicklung bereit zu stellen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Yooka-Laylee.