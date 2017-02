Ylands: Arma 3-Entwickler machen auf Sandbox

Bohemia Interactive verlassen die bekannten Pfade der Kriegsspiele und Shooter wie Arma 3 und widmen sich mit Ylands etwas Neuem. Das ungewöhnliche Spielt ist einerseits eine Sandbox voller Möglichkeiten, bietet andererseits aber auch die Option, dass ihr euch eigene Szenarien und Abenteuer erschaffen dürft.

So ist es euch beispielsweise möglich, das Terrain komplett zu modifizieren, darunter die Pflanzen- und Tierwelt und alle Ressourcen. Ihr dürft mit Tausenden an Objekten in der Welt interagieren. Es gibt jede Menge Items, die ihr nutzen, finden und herstellen dürft. Auch euren Tätigkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Beispielsweise ist es möglich, dass ihr Ressourcen abbaut, Tiere zähmt, auf Pferden reitet, technische Geräte herstellt, Tränke braut und Fahrzeuge nach eurem eigenen Design herstellt. Ihr könnt jederzeit übergangslos zwischen einem Einzelspieler- und einem Mehrspieler-Modus wechseln.

Momentan steht noch nicht fest, wann Ylands erscheint. Bohemia Interactive will das Spiel auf alle Fälle für PC veröffentlichen, plant aber auch mit einem Release auf der aktuellen Konsolengeneration.

Mit einem ersten Gameplay-Video stellen euch die Entwickler dieses ungewöhnliche Spiel vor.