Zu Xenonauts 2 gibt's ab sofort eine kostenlose Demo auf GOG.com. Zum Download wird die Client-Software GOG Galaxy benötigt. Xenonauts 2 richtet sich anr Hardcore-Taktiker, denen XCOM 2 zu weichgespült und "casual" ist und die auch keine Lust auf die Mod Long War 2 haben. Die Pre-Alpha-Demo zu Xenonauts 2 zeigt schon mal die neue 3D-Engine in Aktion, ist aber hauptsächlich dazu gedacht, nach Stabilitätsproblemen mit dem Programm-Code zu suchen. Wer vor dem Release reinspielen will, sollte jedoch nicht zu lange warten, denn bei der Xenonauts 2-Demo markiert der Early-Access-Start einen Wendepunkt: Sobald Xenonauts 2 in der kostenpflichtigen Alpha-Phase zu kaufen ist, will Entwickler Goldhawk Interactive den Demo-Download löschen.

Einen Releasetermin oder ein Datum für den Verkaufsstart der Early-Access-Fassung von Xenonauts 2 gibt es bislang nicht. Allerdings hat Goldhawk bekannt gegeben, die Demo alle 14 Tage am Donnerstag mit Updates versorgen zu wollen. Sobald die Demo den Rundenkampf gegen die Aliens mit dem Strategiepart in der XCOM-Basis (die sogenannte Geoscape) verbindet, wollen die Entwickler Geld verlangen.