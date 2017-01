Das vergangene Jahr 2016 brachte die Ankündigung der neuen Microsoft-Konsole Xbox One Scorpio. Während führende Microsoft-Mitarbeiter und vereinzelte Spieleentwickler in den Folgemonaten nicht müde wurden, zu betonen, wie vielversprechend die Technik der Konsole sei, war es zuletzt gefühlt etwas ruhiger um die Scorpio geworden. Dass der Enthusiasmus trotzdem nicht eingeschlafen ist, zeigt das Studio Wildcard, das zuletzt für die Entwicklung des Action-Adventures Ark: Survival Evolved verantwortlich zeichnete. In einem Interview mit dem Daily Express hat Studio-Mitbegründer Jeremy Stieglitz nun über die Xbox One Scorpio gesprochen, und die starke Technik, die Microsoft offenbar mit seiner Konsole verspricht.

"Sie wirkt stark genug, um Virtual Reality unterstützen, und das wirklich gut aussehen zu lassen. Wir müssen nur noch unsere Hände an die Konsole bekommen, und sehen, was wir mit ihr erreichen können", so Stieglitz, der den noch eher experimentellen Status des Entwicklers hinsichtlich virtueller Realitäten hervorhebt. "Im Fall von ARK sind wir noch immer sehr experimentell mit VR unterwegs. Ich denke nicht, dass der VR-Support, den wir gerade haben, auch nur ansatzweise an die finale Implementierung heranreicht", so Stieglitz. Die VR-Unterstützung in ARK sei sehr rudimentär und ein Mittel für das Studio, Feedback zu sammeln und sich zu orientieren. Während ARK: Survival Evolved bislang nur die Oculus Rift unterstützt, hofft der Entwickler, mit der Vive bereits einiges anders machen zu können.

Für Neuigkeiten zur Xbox One Scorpio haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Daily Express via WCCFTech