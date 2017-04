Xbox One Scorpio: Vorstellung auf der E3 2017 offiziell bestätigt

Bald ist es ein Jahr her, dass Microsoft erstmals seine neue, leistungsstärkere Xbox-One-Iteration Project Scorpio ankündigte. Und während der Verkaufsstart nach wie vor für Weihnachten 2017 angesetzt ist, geht es langsam ans Eingemachte. Der Xbox-Chef Phil Spencer hat nun auf der offiziellen Xbox-Webseite bestätigt, was viele bereits vermutet haben: Project Scorpio soll im Rahmen der kommenden E3 2017 vorgestellt werden. "Wir haben die stärkste Konsole für Euch kreiert. Wir haben die stärkste Entwicklerplattform für die Erschaffer unserer Industrie kreiert. [...] Wir freuen uns, Project Scorpio und die tollen Spieleerfahrungen der Konsole auf der E3 im Juni zu enthüllen", so die offizielle Ankündigung.

Erst in der vergangenen Woche hatte Microsoft Details zu den technischen Spezifikationen und Features der Konsole offenbart, doch entscheidende Informationen fehlen noch. Wie sieht das eigentliche Design von Project Scorpio aus? Und ist Scorpio überhaupt der finale Name? Was wird das als "Premium-Konsole" angekündigte Gerät kosten? Gerade letzterer Punkt dürfte spannend für viele Spieler sein - ein Preis, der über dem der PlayStation 4 Pro liegt, scheint naheliegend. Die E3 2017 soll vom 13. bis 15. Juni 2017 stattfinden. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um die Xbox One Scorpio haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Xbox via Gamespot