Xbox Scorpio: Abwarten bevor man vorbestellt, sagt der Xbox-Boss

Mit vollmundigen Versprechungen macht Microsoft die Konsolenspieler schon seit Monaten heiß auf die kommende Konsole Scorpio. Diese soll eine Leistung von rund 6 TFLOPs bieten, die Playstation 4 Pro in den Schatten stellen und eine "echte 4K-Konsole" werden. Grund genug, für viele, sich die Konsole jetzt schon vorbestellten zu wollen.

Doch Microsofts Phil Spencer rät dazu, erst einmal abzuwarten. Er ist der Meinung, das man sich erst die Spiele anschauen soll, die Microsoft für die Scorpio präsentieren wird. Dann kann man immer noch vorbestellen. Außerdem steht fest, dass die Controller der Xbox One mit der Scorpio kompatibel sein werden, was im übrigen für alle Xbox-One-Peripherie-Geräte gilt. Die Aussage von Phil Spencer führt bei einigen Fans zusammen mit neuen Informationen zur Hardware und Aussagen, dass die Grafik nicht immer in nativen 4k gerendert wird, dazu, dass langsam Zweifel an der Bezeichnung "echte 4K-Konsole" aufkommen.

Phil Spencer erklärt im Übrigen auch, dass er hofft, viele weitere Spiele zu sehen, die crossplay-fähig auf der Xbox One und dem PC sein werden. Allerdings wird Halo Wars 2 dieses Feature aufgrund von Engine-Problemen nicht bieten. Doch generell sei es ein sehr gutes Feature.

Quelle: Gamespot