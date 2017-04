Xbox One Project Scorpio: Unsere Einschätzung zur Konsole

Die Katze ist aus dem Sack und Microsoft hat endlich viel mehr zur kommenden 4K-Konsole "Project Scorpio" verraten. Mit all den neuen Informationen ist es für uns an der Zeit, mal ein wenig über das Gerät zu sprechen.

In einem rund 14-minütigen Video diskutieren unsere Redakteure Andreas Szedlak und Thomas Szedlak gemeinsam mit Simon Fistrich über das, was nun zur "Scopio" bekannt gegeben wurde. Was haben die 6 TFLOPs als Leistung zu bedeuten? Werden alle Spiele in nativem 4K laufen? Wie werden die aktuell für die Xbox One erhältlichen Titel "hochskaliert"? Wird die neue Konsole neben 4K-Auflösung noch weitere Vorteile bieten, wie detailliertere Texturen oder besseres Anti-Aliasing?

Viele Details hat Microsoft aber auch noch offen gelassen, darunter das Spiele-Lineup und auch, wie laut die Konsole werden wird. Schaut euch unser Video an, vielleicht werden ja einige Fragen von euch beantwortet.