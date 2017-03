Project Scorpio: Laut den Entwicklern von Mittelerde: Schatten des Krieges die stärkste Konsole aller Zeiten

Mit Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August der Nachfolger zum beliebten Action-Rollenspiel Mittelerde: Mordors Schatten sowohl für PC, Playstation 4, Xbox One als auch für die kommende Konsole Scorpio. Das Entwicklerstudio Monolith hat sich jetzt zur Scorpio geäußert.

Kevin Stephens, Studioleiter bei Monolith, sprach über die Leistungsfähigkeit von Microsofts neuer Konsole. Er sagte, dass sie bei Microsofts Angaben keine falschen Informationen finden konnten. Die Scorpio würde die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten werden. Denn bisher hätte kein anderes Unternehmen etwas Vergleichbares angekündigt.

Zudem sei das gesamte Xbox-Ökosystem aus der Sicht von Monolith sehr gut sei. Man müsse sich nur ein Spiel kaufen und könne es dann auf der Xbox One, der One S und der Scorpio spielen - ein und dieselbe Version.

Wer sich das Spiel Mittelerde: Schatten des Krieges am 24. August also für die Xbox One kauft und sich bei Release der Scorpio die Konsole holt, der kann dann einfach auf dieser das bereits gekaufte Spiel mit höherer Auflösung genießen.

