Xbox One Scorpio: 4K-Spiele, Forza als Headliner & Enthüllungs-Termin (Gerüchte)

Viele Spieler warten auf offizielle Informationen rund um Microsofts kommende Konsole Xbox One Scorpio und diese könnten uns schon in wenigen Tagen erreichen.

Jez Corden, Journalist beim Online-Magazin "Windows Central", will erfahren haben, dass Microsoft am Donnerstag, den 6. April, offizielle Informationen zur Scorpio bekannt geben könnte. "Könnte", weil er sich beim Datum nicht sicher ist. Die Ankündigung soll aber in der kommenden Woche erfolgen.

Zudem gibt es Gerüchte darüber, dass Microsoft Forza Motorsport 7 als "Headliner" für die Konsole entwickelt wird und maßgeblich die Verkäufe ankurbeln soll. Angeblich wird das Rennspiel nativ in 4K-Auflösung laufen. Außerdem will Microsoft einer zuverlässigen Quelle zufolge die 4K-Qualitäten der Scorpio in den nächsten Monaten mit den Spielen Crackdown 3 sowie State of Decay 2 und den Third-Party-Titeln Call of Duty: WW2, FIFA 18, Madden 18, Star Wars Battlefront 2 und Red Dead Redemption 2 demonstrieren.

Spiele der Xbox One, welche eine dynamische Skalierung der Auflösung bieten, sollen auf der Scorpio direkt mit 4K laufen.

Quelle: PC Games Hardware, 4Players