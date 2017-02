Xbox Project Scorpio: Kommt die neue Konsole schon im August?

Die Ankündigung des neuen Action-Adventures Mittelerde: Schatten des Krieges ist für viele Spieler hoch interessant. Vielleicht sogar interessanter, als manch einer glauben mag.

Denn in der Pressemeldung der Ankündigung ist zu lesen, dass Mittelerde: Schatten des Krieges "vom 24. August 2017 an für Xbox One, Project Scorpio, PC mit Windows 10 (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro erhältlich" sein wird. Laut dieser Formulierung könnte man zum Schluss kommen, dass sich das Action-Adventure schon ab August auf der Scorpio-Konsole spielen lassen würde. Dabei soll diese doch erst zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr erscheinen. Wurde also der Release der Scorpio vorgezogen? Könnte es sein, dass Microsoft die Konsole schon im Sommer auf den Markt bringt?

Wohl eher nicht. Sollte das der Fall sein, dann würde dies Microsoft selbst groß ankündigen. Nach wie vor gilt, Scorpio erscheint Ende des Jahres. Vermutlich will Warner Bros. Interactive Entertainment mit der Erwähnung der Scorpio nur zeigen, dass Mittelerde: Schatten des Krieges für die neue Konsole optimiert sein wird und alle Käufer der Konsole das Action-Adventure dann direkt in 4k und/oder mit mehr fps spielen können.

Solange Microsoft nichts ankündigt, ist weiterhin davon auszugehen, dass Project Scorpio zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres erscheint und Mittelerde: Schatten des Krieges eben eines der ersten Spiele sein wird, welches die neue Konsole voll unterstützt.