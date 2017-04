Xbox One Project Scorpio: Bilder zeigen das Dev-Kit der neuen 4K-Konsole

Mit Project Scorpio erscheint Ende des Jahres eine neue Konsole von Microsoft, welche eine Leistung von 6 TFLOPs bietet, wodurch Spiele flüssig in der Auflösung 4K laufen sollen.

Gamasutra hat einige Bilder eines Project-Scorpio-Dev-Kits erhalten, welches an Entwickler verschickt wird. Mit den Dev-Kits können Spielestudios ihre Spiele auf die Konsole anpassen. Das Design entspricht dabei aber in der Regel noch nicht dem finalen Aussehen der Konsole.

Interessanterweise bieten die Dev-Kits eine höhere Leistung als die für die Endkunden gedachten Konsolen. 6,6, TFLOPs und 24 GB DDR5-RAM erhalten die Studios, um ihre Spiele entwickeln zu können. Anstatt der bekannt gegebenen 40 Compute Units nutzt das Dev-Kit 44 und es kommt zudem eine zweite Festplatte mit einem weiteren Terabyte Speicher zum Einsatz. Dies hat den Grund, dass es offenbar einfacher ist, ein Spiel herunterzuskalieren, als es an eine höhere Leistung anpassen zu müssen.

Das Dev-Kit hat größere Maße als eine Xbox One S und besitzt ein LED-Display, auf dem ständig die Framerate eines Spiels angezeigt wird. Denn Microsoft möchte, dass Spiele auf der Scorpio in 4K immer flüssig laufen. Ob das dann auch der Fall sein wird, erfahren wir Ende des Jahres, wenn die neue Konsole in den Handel kommt.

