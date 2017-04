Mit der Xbox Scorpio arbeitet Microsoft an einer technisch aufgemotzten Xbox-Konsole - der Release ist für Ende des Jahres geplant. Über die Hardware-Experten von Digital Foundry wurden jetzt finale Angaben zur Leistung verraten. Um 4K-Gaming zu ermöglichen, verbaut Microsoft einen x86-Prozessor mit acht Kernen bei einer Takrate von 2,3 GHz. Als Grafikeinheit kommen 40 Compute-Units bei 1172 MHz zum Einsatz - Microsoft verspricht eine Leistung von 6 Teraflops.

Den Arbeitsspeicher der Xbox Scorpio gibt der Hersteller mit 12 GB GDDR5 an bei einer Speicherbandbreite von 326 Gigabyte pro Sekunde. Ein 4K-Blu-ray-Laufwerk ist ebenfalls mit an Bord. Der interne Speicher beläuft sich auf eine Kapazität von 1 Terabyte. Schön: Microsoft verbaut - wie auch bei der aktuell im Handel erhältlichen Xbox One Slim - ein internes Netzteil - bei der Standard-Xbox-One war das noch anders. In der nachfolgenden Tabelle bekommt ihr die Scorpio-Specs im Vergleich mit Xbox One, Xbox One Slim und PlayStation 4 Pro zu sehen.

Hardware-Specs von Project Scorpio

Specs Xbox One Xbox One S PS4 Pro Project Scorpio Prozessor 8-Kern-CPU (Jaguar) mit 1.75 GHz Taktrate 8-Kern-CPU (Jaguar) mit 1.75 GHz Taktrate AMD Jaguar x86-64 8 Core CPU / 2,1 GHz 8-Kern-CPU x86 mit 2.3 GHz Grafikchip GPU-Leistung bei 1,31 Teraflops GPU-Leistung bei 1,31 Teraflops AMD Radeon 4.2 TFLOPs 40 Compute-Units mit 1172 MHz Arbeitsspeicher 8GB DDR3 + 32MB ESRAM 8GB DDR3 + 32MB ESRAM 8 GB GDDR5 Bandbreite bei 326GB/s, 12 GB GDDR5 Festplatte ab 500 GB ab 500 GB bis 2 Terabyte 1 Terabyte 1 Terabyte Laufwerk Blu-ray 4K-Blu-ray Blu-ray 4K-Blu-ray Ausgang HDMI 1.4a HDMI 2.0 HDMI 2.0 HDMI 2.0 vermutet Netzteil Extern Intern Intern Intern

Name, Preis und Release-Termin

Die im Rahmen der Digital Foundry-Story veröffentlichten Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Hardware-Angaben zur Xbox Scorpio. Finale Details zu Preis, Name und Release-Termin nannte Microsoft nicht. Die Infos hebt sich das Unternehmen vermutlich für das Media Briefing auf der E3 2017 auf. Die Konferenz findet am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, in Los Angeles statt. Digital Foundry rechnet allerdings damit, dass Xbox Scorpio zum Launch für 499 US-Dollar, also 499 Euro, auf den Markt kommen könnte. Damit wäre die Konsole zum genauso teuer wie die Xbox One zum Marktstart.

Scorpio-Specs vereinfacht ausgedrückt

Der Prozessor der Xbox Scorpio rechnet rund 30 Prozent schneller als der der Xbox One. Die GPU ist sogar 4,6 Mal leistungsfähiger als die Grafikeinheit der aktuellen Konsole. Den Spielen steht zudem ein Arbeitsspeicher von 8 Gigabyte zur Verfügung - 4 Gigabyte sind für das System reserviert. Zum Vergleich: Xbox-One-Spiele konnten maximal 5 der insgesamt 8 Gigabyte nutzen. Digital Foundry berichtet, dass in der Xbox Scorpio die erhoffte Leistung steckt. Vor allem die GPU sei ein "wahres Biest". Die Scorpio sei weitaus leistungsfähiger als Sonys PS4 Pro.

Project Scorpio: Demo der Forza-Engine in 4K

Die Xbox Scorpio wird von einer leistungsfähigen Hardware angetrieben.Quelle: MicrosoftMicrosoft demonstrierte Digital Foundry eine Tech-Demo auf Basis der Forza Motorsport 6 Engine. Nach Angaben der Technik-Experten lief das Spiel in auf der Xbox One vergleichbaren Details auf der neuen Scorpio-Hardware in faszinierender 4K-Auflösung bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde.

Scorpio griff dabei laut Digital Foundry nur auf rund 60 bis 70 Prozent der eigentlich zur Verfügung stehenden Leistungsreserven zurück. Bei der Xbox One sind es wesentlich mehr - 90 Prozent der maximalen Hardware-Power! Die Reserven schaffen Spielräume für zusätzliche Grafikdetails, bessere Bildraten und weitere technische Verbesserungen. Digital Foundry bremst die Euphorie jedoch ein wenig: Microsoft habe die Forza Engine nicht ohne Grund für Präsentationszwecke gewählt, es sei eine der am besten optimierten Grafik-Engines überhaupt. Die Scorpio-Performance könne von Engine von Engine variieren, resümieren die Experten.

Profitieren auch Spieler ohne 4K-Fernseher?

Auch wer in (absehbarer Zeit) in keinen 4K-TV investieren möchte, würde von Scorpio profitieren. Digital Foundry spricht davon, dass ausnahmslose alle Spiele der Xbox One-Bibliothek von der Hardware-Power Microsofts kommender Konsole profitieren würden; ganz egal ob diese nun einen Performance-Patch erhalten oder nicht. Scorpio würde Xbox One-Spiele nicht einfach nur emulieren, so könne das volle Leistungspotenzial von Scorpio genutzt werden. Dies würde unterm Strich in den meisten Spielen stabilere Framerates, Fehlen von Tearing, schnellere Ladezeiten, hochauflösendere Texturen und mehr bei gleichzeitig maximal möglicher Auflösung bedeuten.

Auch Klassiker auf der Xbox 360 erstrahlen auf der Scorpio in neuem Glanz. Digital Foundry zollt Microsoft Tribut und spricht davon, dass es keine einfache Aufgabe gewesen sei, so viele Spiele-Klassiker der Xbox 360 für Scorpio zu optimieren.

Erstes Fazit zur Xbox Scorpio

Fazit von Digital Foundry nach dem aktuellen Kenntnistand: Microsoft ist zurück, Scorpio sei ähnlich ambitioniert wie die Ur-Xbox und Xbox 360. Der Redmonder Konzern würde alles in die Waagschale werfen, um die "bestmögliche" Spielekonsole auf den Markt zu bringen. Kurz: Die Xbox sei zurück. Weitere Infos dürften auf der E3 2017 im Juni bekanntgegeben werden. Die Veröffentlichung der Konsole ist für Ende des Jahres geplant.

