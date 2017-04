Mit der Xbox Scorpio will Microsoft 2017 das Konsolengeschäft wieder ordentlich aufmischen. Die technischen Spezifikationen des Xbox-One-Nachfolgemodells sind beeindruckend, Project Scorpio soll mit 4K-Auflösungen Core Gamer locken. In einem Interview betont Microsofts Mike Ybarra, seines Zeichens Corporate Vice President der Plattformen Xbox und Windows, dass die Spieler genau solch einen Schritt verlangen. "Wenn unsere Kunden uns sagen, dass sie 'neueste Technologie wollen [...] und das beste Erlebnis und das öfter' als es unser traditionelles Konsolengeschäft erlaubt, dann musst du innehalten und einige sehr große Risiken eingehen. [...] Wir gehen dieses Risiko ein, um etwas zu veröffentlichen, von dem wir wissen, dass die Kunden es wollen. Bei der Adaption dieses Geschäftsmodells kommt das Risiko ins Spiel [...] das Ganze zu ändern und den Kunden früher das zu geben, was sie wollen."

Ybarra erklärt gegenüber der Redaktion von Digital Foundry, dass Microsoft sich bei der Xbox Scorpio und dem früheren Release vom Handymarkt hat inspirieren lassen. "Zum Beispiel kaufen die Kunden Telefone viel öfter als jemals zuvor. Sie erwarten von der Technik, dass sie nicht mehr darauf warten müssen, sondern dass sie sofort vor ihnen steht und dass sich all ihre Inhalte über diese Geräte austauschen lassen. [...] Wenn die Menschen ein neues Telefon kaufen, laden sie sich einfach ihre Apps herunter und der Übergang ist nahtlos. Das gilt genauso für 4K-Fernseher. Diese Fernseher waren eines der am meisten gekauften Weihnachtsgeschenke im letzten Jahr. Die Leute erwarten neue Technik in einer so hohen Geschwindigkeit, das habe ich noch nie gesehen - und das steht im Konflikt mit dem Konsolengeschäft, denn hier muss man fünf bis sieben Jahre mit der einen physischen Box zurechtkommen. Ja, die Spiele werden mit der Zeit ein bisschen besser, weil die Entwickler schneller werden und sie besser optimieren können und die Grafik ein bisschen hübscher ist. Aber im Grunde bist du die ganze Zeit auf diese eine Box begrenzt."

Mit dem Release von Project Scorpio rund vier Jahre nach dem Verkaufsstart der Xbox One will Microsoft den Zyklus neuer Konsolen-Hardware und großer Sprünge in Sachen (Grafik-)Technologie verkürzen. Jetzt stehe man aber erst einmal vor dem Problem, die Entwickler nach Jahren der PS4-Dominanz davon zu überzeugen, ihre Titel speziell für Xbox Scorpio anzupassen - und im Idealfall exklusive Spiele auf der Microsoft-Plattform anzubieten. Mike Ybarra erklärt, dass sich sein Team zu diesem Zweck an vergangenen Erfolgen orientiert: "Mit der Xbox 360 hatten wir die absolut beste Plattform für Entwickler, [mit der Xbox One, Anm. d. Red.] haben wir diesen Bonus aber innerhalb von zwei Jahren verloren. Also haben wir uns gefragt: Okay, wie gewinnen wir diese Entwickler wieder für uns? [...] Wir wollen die besten Spiele für unsere Konsole und wir haben einige Pfeile im Köcher, um die Entwickler zurückzugewinnen; Tools, Devkits, solche Sachen. Das hatte für uns absolut Priorität, als wir die Arbeiten an diesem Produkt begannen. Wir müssen Herz und Verstand der Entwickler für uns gewinnen. Wir müssen das richtige Toolset haben, das es ihnen ermöglicht, ihre Spiele auf der ganzen Produktfamilie zu veröffentlichen und die absolut besten Versionen dieser Spieler zu erschaffen."

Der Xbox One-Nachfolger Project Scorpio erscheint aller Voraussicht nach noch 2017, zum Preis macht Microsoft bislang keine Angaben. Alle Infos zu den technischen Spezifikationen gibt's in der Xbox Scorpio-Specs-Übersicht.