Xbox Scorpio: Neue Hardware-Infos zu GPU und ESRAM

Ende des Jahres möchte Microsoft mit der Xbox One: Project Scorpio eine leistungsstarke Konsole auf den Markt bringen, die sogar die Power der aktuellen PlayStation 4 Pro übertreffen soll. Während das Unternehmen auf der vergangenen E3 2016 in Los Angeles noch von einer nativen 4K-Auflösung gesprochen hat, scheint Microsoft die Erwartungen an die Entwickler etwas heruntergeschraubt zu haben. Wie ein Bericht von Digital Foundry verrät, wird Project Scorpio ähnlich wie die PS4 Pro auf ein Checkerboard-Rendering-Verfahren setzen. Spiele-Entwickler sollen zudem auf eine dynamische Auflösung setzen und nicht dauerhaft natives 4K anpeilen.

Das vorliegende Dokument bestätigt erneut eine GPU-Leistung von 6 TFLOPS - darüber hinaus werden acht CPU-Kerne sowie eine Datentransferrate von 320 GB pro Sekunde zum Einsatz kommen. Microsoft wird in der Xbox Scorpio keinen "Embedded-SRAM" (ESRAM) mehr nutzen, da dieser bereits das Rendering bei der aktuellen Xbox One und Xbox One S begrenzte und dies im Vergleich zur PlayStation 4 zu niedrigeren Auflösungen führte. Welcher RAM-Typ stattdessen in Project Scorpio verbaut wird, ging aus den Informationen nicht hervor. Trotzdem werden Entwickler auch in Zukunft ihre Titel für ESRAM optimieren müssen, da es keine exklusiven Spiele für Project Scorpio geben wird.



Der Grafikprozessor wird den Angaben zufolge rund 4,5 Mal schneller sein als jener der Xbox One und die kommende Vega-Architektur von AMD verwenden. Mit der Verwendung von Checkerboard-Rendering können Entwickler einiges an Rechenleistung sparen - die Bildqualität würde sich dadurch nur minimal verändern. Allerdings soll es bereits ein erstes 1080p-Spiel geben, das auf der neuen Konsole in nativer 4K-Auflösung läuft. Das Team von Digital Foundry vermutet, dass es sich dabei um Forza Motorsport 7 handelt. Weitere Meldungen zur Xbox One: Project Scorpio findet Ihr auf unserer Themenseite.

