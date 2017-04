Microsofts Xbox Scorpio scheint besonders entwicklerfreundlich zu sein. Nach Angaben von Microsofts Albert Penello sollen sich bestehende Spiele und Engines im Handumdrehen für die neue Hardware optimieren lassen. In einem Beitrag im populären NeoGaf-Forum führt Penello als Beispiel die Forza-Engine an, die die Technikexperten von Digital Foundry im Rahmen ihrer Scorpio-Berichterstattung vorgeführt bekamen.

Dabei sollen die Entwickler von Turn 10 nur ein bis zwei Wochen benötigt haben, um die Forza-Engine an die Hardware-Leistung der neuen Konsole anzupassen. Zwar wurde die Engine bereits Ende Januar fertiggestellt. Das nahezu finale Scorpio-Devkit erreichte die Entwickler allerdings erst vor wenigen Wochen: "Das war der Zeitpunkt, als das Team erst richtig damit begonnen hatte, mit den Einstellungen zu spielen", schreibt Penello. Forza soll in auf der Xbox One vergleichbaren Details auf der neuen Scorpio-Hardware in 4K-Auflösung bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde gelaufen sein.

Besonders beeindruckend: Die GPU wurde nur zu 66,19 Prozent ausgelastet. Die Reserven schaffen Spielräume für zusätzliche Grafikdetails, bessere Bildraten und weitere technische Verbesserungen. Weitere Spiele für Xbox Scorpio dürften wir wohl zur E3 2017 im Juni dieses Jahres zu sehen bekommen. Microsoft stellt die Xbox Scorpio im Rahmen des Media Briefings genauer vor. Die Konferenz findet am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, statt. Xbox Scorpio soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Quelle: Neogaf