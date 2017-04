Xbox Scorpio: Forza-Engine lastet GPU nur zu 66 Prozent aus - Erster Screenshot

Microsofts Xbox Scorpio kommt mit einer leistungsstarken Hardware. Im Zuge ihrer Berichterstattung zur neuen Microsoft-Konsole veröffentlichten die Technikexperten von Digital Foundry auch einen ersten Screenshot, der das von Turn 10 entwickelte Forza Motorsport auf der Xbox Scorpio zeigt - zumindest eine Tech-Demo auf Grundlage der Forza 6 Engine. Dabei soll das Spiel in auf der Xbox One vergleichbaren Details auf der neuen Scorpio-Hardware in 4K-Auflösung bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde gelaufen sein. Besonders beeindruckend: Die GPU wurde nur zu 66,19 Prozent ausgelastet.

Die Reserven schaffen Spielräume für zusätzliche Grafikdetails, bessere Bildraten und weitere technische Verbesserungen. Allerdings sei erwähnt, dass Microsoft die Forza 6 Engine wohl nicht ohne Grund wählte, um die Leistung der Xbox Scorpio zu demonstrieren. Denn der Grafikmotor zählt zu den am besten optimierten Engines überhaupt. Daher dürfte die Performance der Spiele unter Xbox Scorpio von Engine zu Engine variieren.

Den Screenshot zu Forza auf Xbox Scorpio halten wir in unserer Galerie im Originalformat für euch bereit. Es wird spannend zu sehen, wie die Performance anderer Spiele auf der neuen Microsoft-Konsole ausfällt. Zur E3 2017 erfahren wir vermutlich mehr. Auf dem Media Briefing am 11. Juni stellt Microsoft höchstwahrscheinlich weitere Spiele für Xbox Scorpio vor. Infos zu Preis, Release-Termin und Name erwarten wir für die Pressekonferenz ebenfalls. Unsere Themenseite zu Xbox Scorpio hält euch auf dem Laufenden. Die neue Konsole soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Quelle: Eurogamer