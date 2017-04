In den nächsten Tagen ist vermutlich mit neuen Informationen zu Microsofts Xbox Scorpio zu rechnen. Entsprechende Gerüchte kursieren seit dem vergangenen Wochenende durch die Weiten des Internets. Um eine vollständige Präsentation der technisch aufgepeppten Xbox One-Konsole scheint es sich dabei aber nicht zu handeln. Vielmehr sollen handfeste Infos zur verbauten Hardware genannt werden.

"Es handelt sich um Tech-Specs und keine vollständige Enthüllung", schreibt ein Mitarbeiter der in der Regel gut informierten Webseite Windows Central in einem Beitrag auf Reddit. "Ich weiß, dass ein wichtiges Medien-Outlet bei Microsoft eingeladen war, um sich die Scorpio anzuschauen. Die Berichterstattung unterliegt einem Embargo", schreibt er weiter. Um etwaige "Leaks" handele es sich bei den zu erwartenden Informationen also nicht.

Dass es sich bei den angeblichen Infos zu Xbox Scorpio um keine vollständige Konsolenvorstellung handelt, lässt auch Xbox-Frankreich-Chef Hugues Ouvrard auf Twitter durchblicken, der auf einen Tweet von Gameblog.fr zu einer "Xbox-Scorpio-Enthüllung" mit einem "Nein" antwortete. Gerüchten zufolge sollen die Hardware-Details zur Xbox Scorpio über die Technikexperten von Digital Foundry öffentlich gemacht werden. Als mögliches Datum steht der 6. April im Raum.

6 TFLOPs für "echtes 4K-Gaming"

So viel ist bereits bekannt: Xbox Scorpio soll echtes 4K-Gaming ermöglichen. Die neue Xbox skaliert Spiele demnach nicht nur auf diese Auflösung hoch, sondern stellt sie nativ dar. Um das zu erreichen, verbaut Microsoft einen Grafik-Prozessor mit einer Rechenpower von 6 Teraflops. Der Xbox-Prozessor besteht aus acht CPU-Kernen, die Speicherbandbreite liegt bei 320 Gbps. Bestätigt wurde außerdem, dass sowohl Xbox One und Xbox One S als auch Project Scorpio kompatibel zueinander sind. Daher lassen sich etwa Xbox One-Spiele auch auf Xbox Scorpio spielen. Für Multiplayer-Duelle gilt das gleiche: Spieler auf Xbox One spielen zusammen mit Project-Scorpio-Besitzern.

Konkrete Details zu Preis, Spiele und Release-Termin werden für die E3 2017 erwartet. Microsofts Media Briefing findet am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, statt.