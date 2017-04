Im Laufe des heutigen Tages sind nähere Infos zur Xbox Scorpio zu erwarten. Eine konkrete Uhrzeit steht schon fest: Die Details sollen um 15 Uhr veröffentlicht werden, wie die Hardware-Experten von Digital Foundry über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilen. Um welche Infos es sich genau handelt, lässt sich nur spekulieren. Am wahrscheinlichsten sind jedoch handfeste Angaben zur Hardware-Leistung von Project Scorpio.

Microsoft hatte bislang lediglich angekündigt, mit der technisch verbesserten Xbox die leistungsstärkste Konsole der Welt produzieren zu wollen. Eine Grafikleistung von 6 TFLOPs soll "echtes 4K Gaming" ermöglichen. Und offenbar scheint es nicht nur bei einem Marketingversprechen zu bleiben.

Branchenkenner Shinobi602, der bereits in der Vergangenheit regelmäßig einen richtigen Riecher bewies, schreibt über Twitter: "Offenbar kann Project Scorpio die meisten Spiele problemlos in einer nativen 4K-Auflösung rendern." Demnach sei die Hardware der neuen Xbox so leistungsfähig, dass es sogar noch Luft für weitere visuelle Verbesserungen gäbe. "Puh, ich bin wirklich gespannt auf die Details heute", ergänzt der Insider. Wie viel Power tatsächlich in der Xbox Scorpio steckt, erfahren wir im Laufe des Nachmittages. Behaltet unsere Themenseite zur Xbox Scorpio für alle Neuigkeiten im Auge.

Preis, Release und Spiele zur E3 2017?

Die heutige Ankündigung dürfte sich hauptsächlich um die Hardware-Specs drehen. Konkrete Details zu Preis, Release und Spielen sind vermutlich nicht zu erwarten. Die finalen Infos dürfte Microsoft auf dem Media Briefing zur E3 2017 vorstellen. Dann dürften die Redmonder auch den finalen Namen der neuen Konsole verraten, denn bei Project Scorpio handelt es sich nur um einen vorläufigen Arbeitstitel. Die Veröffentlichung der Konsole ist für Ende dieses Jahres geplant. Die erste Ankündigung erfolgte im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 im vergangenen Jahr.

Damals versprach Microsoft: Xbox Scorpio soll echtes 4K-Gaming ermöglichen. Die neue Xbox skaliert Spiele demnach nicht nur auf diese Auflösung hoch, sondern stellt sie nativ dar. Ein Grafikprozessor mit einer Leistung von 6 TFLOPs soll die hohe Auflösung ermöglichen. Bestätigt wurde außerdem, dass sowohl Xbox One und Xbox One S als auch Project Scorpio kompatibel zueinander sind. Daher lassen sich etwa Xbox One-Spiele auch auf Xbox Scorpio spielen. Für Multiplayer-Duelle gilt das gleiche: Spieler auf Xbox One spielen zusammen mit Project-Scorpio-Besitzern.