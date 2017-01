Xbox One: So funktioniert das neue Guide-Menü - Video zum System-Update

29.01.2017 um 19:15 Uhr Microsoft bereitet das erste große Update für Xbox One in diesem Jahr vor. In einem aktuellen Video demonstrieren Larry Hryb und Scott Henson von Microsoft die neuen Funktionen, die Teilnehmer des Insider-Programms bereits testen dürfen. Im Vordergrund stehen neben einer besseren Dashboard-Performance vor allem das überarbeitete Guide-Menü.

