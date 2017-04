Xbox One: Update liefert Dolby Atmos für Microsoft-Konsolen

Wie Larry "Major Nelson" Hyrb per Twitter mitgeteilt hat, wurden Microsofts Xbox-One-Konsolen (Xbox One und Xbox One S) mit einem neuen Update versorgt. Dieses liefert neue Audio-Standards in Form von Bitstream-Audio-Passtrough und Dolby Atmos. Diese propertiäre Surround-Sound-Technik von Dolby Laboratories wurde im April 2012 vorgestellt. Gerade Heimkino-Anlagen profitieren davon, denn die Technik erlaubt theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Tonspuren.



Blu-ray Bitstream pass-through is now live on Xbox One consoles. Reboot & select ‘Let my receiver decode audio’ in Blu-ray settings page pic.twitter.com/SWsqaGA46n — Larry Hryb 💬 (@majornelson) 5. April 2017

Mit Dolby Atmos steht also nun ein weiterer Audio-Standard für Xbox-One-Konsolen zur Verfügung. Um ihn zu verwenden, muss lediglich die Konsole neu gestartet werden und in den Blu-ray-Einstellungen der Menüpunkt "Let my receiver decode audio" bestätigt werden. Von dem neu unterstützten Standard profitieren sowohl Blu-ray-Filme als auch Spiele. Zocker mit entsprechendem Setup sollten die Verbesserung schnell merken.

Gerade vor einigen Tagen führte Microsoft per Update die Beam-Steraming-Funktion für Xbox-One-Konsolen ein. Damit können Spieler, ähnlich wie bei Twitch, Gameplay in Echtzeit mit der Xbox-Community teilen. Weiterhin können dadurch das Guide- und Home-Menü intuitiver genutzt werden und es gibt neue Multitasking-Szenarien sowie frische Funktionen für Eltern.

Auch bei der Xbox Scorpio tut sich etwas. Microsoft hat die offiziellen Specs verraten und das nächste Konsolenflaggschiff, das voraussichtlich zu Ende dieses Jahres erscheint, soll nach neuesten Einschätzungen von Analysten sogar Sonys PS4 in den Schatten stellen, wenn es um Verkäufe geht. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos rund um die Xbox One findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die laufend erweitert wird.