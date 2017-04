Microsoft: Stärkere Xbox war bereits für 2016 geplant

In einem Interview mit dem Portal Gamasutra gab Xbox-Chef Phil Spencer unter anderem bekannt, dass Microsoft Pläne verworfen hatte, noch im Jahr 2016 eine stärkere Version der Xbox One auf den Markt zu bringen. Im Spätsommer 2016 kam zwar die Xbox One S in den Handel. Diese hatte aber keine nennenswerte Leistungssteigerung im Gepäck, sondern lediglich ein schlankeres Design sowie ein Ultra-HD-Laufwerk und Support für 4K-Medieninhalte. Die Xbox-Version, deren Pläne eingestampft wurden, hätte aber offenbar auch für eine merkbare Leistungssteigerung gesorgt. Ein Grund für das Verwerfen der Pläne ist die Entwicklung der für Ende 2017 geplanten Edelkonsole Xbox Project Scorpio, die dank einer sehr starken Leistung und damit einhergehend auch einem höheren Preis nur für besonders anspruchsvolle Spieler und Gaming in echtem 4K gedacht sein wird.

Phil Spencer bei einer Präsenation zum Project Scorpio Quelle: Microsoft Das Team rund um Phil Spencer kam letztlich zu dem Schluss, dass die Ressourcen für die 2016 eingeplante stärkere Xbox-Konsole besser zur Bündelung der Kräfte auf das Scorpio-Projekt verwendet werden können. Ein weiterer Grund für die Entscheidung war, dass die Entwickler die Erfüllung der für das 2016-Modell gesteckten Ziele nicht garantieren konnten, was vor allem für Spieleentwickler wichtig wäre. Denn diese müssen ihre Spiele schon frühzeitig so auslegen, dass sie die neue Hardware optimal nutzen können, was aber nur möglich ist, wenn klar ist, mit welcher Hardware man bei einer neuen Spielekonsole rechnen kann.