Xbox One: Neues Guide-Menü im Video vorgestellt - Erste Insider erhalten Update

Microsoft hat begonnen, das neue System-Update für Xbox One an erste Teilnehmer des Insider-Programms zu veröffentlichen. Damit lassen sich die neuen Funktionen bereits Wochen vor allen anderen Spielern testen. In einem neuen Video stellen Larry Hryb und Scott Henson von Microsoft die neuen Features vor, die das erste große Update für Xbox One in diesem Jahr aufspielt. Die im Rahmen des für Windows 10 angekündigten Creators Updates erscheinende Aktualisierung soll unter anderem die Performance der Benutzeroberfläche verbessern. "Das Update bringt die bislang schnellste Xbox-Erfahrung", kommentiert Hryb und verweist im neuen Video gleichzeitig auf das runderneuerte Guide-Menü.

Mit dem Drücken des beleuchteten Xbox-Buttons am Xbox-One-Controller kehrt die Konsole fortan nicht mehr ins Dashboard zurück, sondern zeigt das überarbeitete Menü mit den Verknüpfungen zu wichtigen Diensten an - das Fenster legt sich über das aktuelle Bild. Bislang ließ sich ein Quick-Menü durch doppeltes Drücken des Xbox-Buttons aufrufen. Über das Guide-Menü erreicht ihr unter anderem "Meine Spiele & Apps", die Freundesliste und Einstellungen. Mit wenigen Knopfdrücken lassen sich künftig zudem Screenshots und Video-Clips vom aktuellen Spiel aufzeichnen. Darüber hinaus können über das Menü die zuletzt gestarteten Spiele und Apps aufgerufen werden. Um künftig von einem Spiel zurück ins Dashboard zu gelangen, muss die Tastenkombination Xbox-Button plus A gedrückt werden.

Den Home-Bildschirm gestaltet Microsoft im neuen Update für Xbox One ebenfalls neu. "Unser Ziel ist es, die Benutzeroberfläche zu vereinfachen und zu beschleunigen", kommentiert Hryb in einem aktuellen Blog-Post auf seiner Webseite. Auf der Xbox-Startseite bringt Microsoft nun etwa Verknüpfungen zum Hub des zuletzt gespielten Spiels unter. Daneben finden sich Verweise auf Clubs, Achievements und geteilte Inhalte. Mit dem Update erlernt außerdem die Sprachassistentin Cortana neue Befehle. So ist es beispielsweise möglich, Erinnerungen und Alarme anzulegen. Alle weiteren Neuerungen stellt Microsoft im nachfolgenden Video vor.