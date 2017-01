Xbox: Gaming-Umsätze gesunken - Zahlen aus dem letzten Quartal 2016

Microsoft veröffentlichte im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzergebnisse aus dem letzen Quartal des Jahres 2016 neue Zahlen rund um die Gaming-Sparte des Unternehmens. Im Zeitraum zwischen September und Dezember 2016 konnte der Bereich Gaming einen Umsatz von 3,595 Milliarden US-Dollar erzielen - das sind rund drei Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Microsoft begründete den Rückgang der Zahlen mit den sinkenden Hardware-Verkäufen. Detaillierte Angaben über weltweit verkaufte Einheiten der Xbox One wurden jedoch erneut nicht gemacht. In den USA soll Microsofts Konsole jedoch im zweiten Halbjahr mehr Exemplare verkauft haben als Sonys PlayStation 4.

Die Umsätze in den Bereichen Software und Services der Xbox konnten zwar um 18 Prozent zulegen, reichten am Ende jedoch nicht aus, um die sinkenden Hardware-Zahlen auszugleichen. Insgesamt konnte Microsoft mit digitalen Transaktionen einen Umsatz von erstmals über einer Milliarde US-Dollar im vergangenen Quartal erzielen. Und auch die aktiven Nutzerzahlen von Xbox Live erreichten in den letzen Monaten ein neues Rekordhoch. Speziell im Dezember stieg die Zahl der aktiven Nutzer um 15 Prozent auf 55 Millionen (2016: 48 Millionen). Weitere Meldungen zur Xbox One findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot