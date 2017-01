Microsoft hat gleich sieben weitere Titel in das "Xbox One Backward Compatibility"-Programm aufgenommen. Darunter die drei Blockbuster Dragon Age Origins, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 3, allesamt aus dem Hause Electronic Arts. Ebenfalls auf Microsoft aktueller Heimkonsole lauffähig gemacht wurden außerdem die vier deutlich weniger populären Xbox-360-Spiele Strainia, The Splatters, Scrap Metal, und Ghostbusters.

Mit der Ankündigung des Abwärtskompatibilitäts-Features für seine Xbox One konnte Microsoft auf der E3 2015 einen regelrechten Coup gelandet. Inzwischen wurden per Update bereits mehrere Hundert Xbox-360-Spiele kompatibel zum Konsolennachfolger gemacht. Das war nicht unbedingt erwartbar, da die Xbox One bekanntlich auf eine völlig andere Hardware-Architektur setzt. Bei Playstation 3 und PS4 ist das ähnlich. Sony bietet seinen Kunden mit Playstation Now eine allerdings kostenpflichtige und außerdem nur in wenigen Teilen der Welt verfügbare Streaming-Alternative an.

Quelle: Major Nelson Blog